Під час виконання бойового завдання: на війні загинув медійник Василь Довбуш

На фронті під час виконання бойового завдання загинув Василь Довбуш, військовий та колишній працівник медіахолдингу ТРК Люкс. Його не стало 6 травня 2025 року.

Що відомо про загибель Василя Довбуша

Про загибель військового повідомила у Facebook ведуча Діана Луцишин. Вона назвала Василя яскравою та світлою людиною.

– Це просто не вкладається в голові. Неймовірний, крутий і дуже життєрадісний наш Василько Довбуш. Усі, хто його знали, згадайте добрим спогадом і молитвою. І, звісно, посмішкою, бо Василько завжди посміхався, – написала Луцишин, а також додала, що про чин похорону повідомить згодом. У коментарі ІМІ ведуча уточнила, що Василь Довбуш загинув біля села Могриця на Сумщині. Зараз дивляться Військовому було 34 роки, він родом зі Львова. Здобув освіту в середній загальноосвітній школі №63, а потім навчався в Українській академії друкарства. У медіахолдингу ТРК Люкс Василь Довбуш працював з 2015 по 2019 рік. Він займався монтажем та відеодизайном на 24 каналі. Потім чоловік працював у мотомайстерні, а також в ІТ-компанії. Нещодавно війна забрала життя Максима Ковтуна, актора Дніпропетровського академічного обласного українського молодіжного театру. Він долучився до лав ЗСУ добровольцем. У військового залишилася дружина і маленька донечка. Читайте також На війні загинув спортивний журналіст Володимир Коцур – йому було 53 роки Фото: Sofia Troshchuk

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