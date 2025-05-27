Лисовой о выезде учеников после 11 класса за границу: Тенденция есть, но не массовая

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой прокомментировал ситуацию с выездом старшеклассников за границу, отметив, что такая тенденция действительно существует, но не носит массового характера.

Ради безопасности детей

Самой большой мотивацией для семей, которые решают вывозить детей, остается вопрос безопасности.

— Я не сказал бы, что это массово, но тенденция такая есть. Безусловно, у нас есть ряд задумок, как смягчить такую негативную тенденцию, не доведя ее до уровня угрозы, — отметил Лисовой.

В то же время министр подчеркнул, что украинская школа открыта для всех детей, которые возвращаются из-за границы. Он заверил, что каждый ребенок может рассчитывать на это.

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— У нас есть большое количество школ, которые недоукомплектованы. Поэтому мы без проблем сможем принимать детей, которые будут возвращаться, — добавил он.

Лисовой также сообщил, что министерство отслеживает ситуацию с обучением украинских детей за рубежом, и независимо от их пребывания, стремится создать условия, которые помогут сохранить связь учеников с украинской школой.

Фото: Оксен Лисовой

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