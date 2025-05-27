Лісовий про виїзд учнів після 11 класу за кордон: Тенденція є, але не масова

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий прокоментував ситуацію з виїздом старшокласників за кордон, зауваживши, що така тенденція дійсно існує, але не носить масового характеру.

Заради безпеки дітей

Найбільшою мотивацією для родин, які вирішують вивозити дітей, залишається питання безпеки.

— Я не сказав би, що це масово, але тенденція така є. Безумовно, у нас є ряд задумок, як помʼякшити таку негативну тенденцію, не довівши її до рівня загрози, — зазначив Лісовий.

Водночас міністр наголосив, що українська школа відкрита для всіх дітей, які повертаються з-за кордону. Він запевнив, що кожна дитина може розраховувати на це.

Зараз дивляться

— У нас є велика кількість шкіл, які недоукомплектовані. Тому ми без проблем зможемо приймати дітей, які повертатимуться, — додав він.

Лісовий також повідомив, що міністерство відстежує ситуацію з навчанням українських дітей за кордоном, і незалежно від їхнього перебування, прагне створити умови, які допоможуть зберегти зв’язок учнів з українською школою.

Фото: Оксен Лісовий

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