Пробки в Киеве: почему столица “стоит” и как решить проблему

Киев — современный мегаполис с собственным ритмом и характером. Вместе с динамикой большого города здесь — плотное автомобильное движение, особенно в будни.

Факты ICTV узнавали у разработчика транспортной модели Киева и титр-эксперта по транспортному планированию Дмитрия Беспалова, какова ситуация с пробками в Киеве и как уменьшить их количество.

Пробки в Киеве: текущая ситуация

По информации Центра организации дорожного движения, в апреле 2025 года интенсивность движения на основных направлениях улично-дорожной сети Киева выросла в среднем на 2 тыс. автомобилей в сутки по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

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Такие данные получены на основе анализа, который провели специалисты центра, используя показатели с транспортных детекторов.

Согласно результатам исследования, среднемесячная интенсивность движения на 10 ключевых перекрестках столицы в апреле 2025-го по сравнению с апрелем предыдущего года изменилась следующим образом:

Движение выросло:

на выезде с Броварского проспекта на улицу митрополита Андрея Шептицкого — на 11,6%;

на перекрестке улиц Крещатик и Богдана Хмельницкого — на 3,4%;

на проспекте Валерия Лобановского, 196 — на 3,3%;

на перекрестке улиц Беларуская и Деревлянская — на 1,9%.

Движение уменьшилось:

с улицы митрополита Андрея Шептицкого на Броварской проспект — на 12,1%;

на перекрестке улиц Казимира Малевича и Лабораторной — на 7,7%;

на проспекте Владимира Ивасюка, 59 — на 3,6%;

на улице Драгоманова, 44 — на 1,3%.

Без существенных изменений осталось движение:

на перекрестке улиц Олега Мудрака и Подлесной;

на перекрестке проспекта Берестейского и проспекта Воздушных сил.

Пробки в Киеве: в котором часу начинаются

Пробки — это не временное неудобство, а ежедневная реальность для города. Их интенсивность меняется в зависимости от времени суток, но они есть всегда. Наиболее ощутимые временные промежутки:

утром — с 7:30 до 9:30

вечером — с 17:30 до 19:30

Именно в эти часы город едет на работу или возвращается домой.

Причины пробок в Киеве

По словам Дмитрия Беспалова, основная проблема пробок в Киеве в том, что они не определены и никто их не измеряет. Чтобы в этом убедиться, достаточно задать себе вопрос: а какая длина пробок была вчера, позавчера или в прошлом месяце? Во всем мире измеряются такие показатели, как средняя скорость и среднее время проезда по городу.

Так вот, эти показатели в Киеве систематически не измеряются, хотя для этого есть все необходимые данные.

Вся транспортная система, то есть все дороги, мосты, имеют определенную пропускную способность, то есть могут пропустить определенное количество трафика в час. Когда пропускной способности не хватает, образуется пробка.

Среднее время поездки в Киеве — 30 минут, согласно исследованиям TomTom и транспортной модели Киева. Но это если бы мы осуществляли ее ночью в пустой сети. Но в условиях трафика это время увеличивается до более чем одного часа. Итак, согласно данным исследований TomTom, задержка по Киеву — более 100%.

— По результатам 2021 года, Киев занимал третье место по пробкам в мире среди крупных городов. Нас опередили только Москва и Стамбул, — отметил эксперт.

Сейчас очень трудно сказать, какая ситуация с пробками, потому что TomTom из-за войны больше не осуществляет этих измерений, а Киев сам их также никогда не проводил.

— По косвенным данным, в частности по сообщениям Киевской городской госадминистрации, в Киеве сейчас где-то около 1 млн активных автомобилей. Хотя до войны было значение 1 200 000. Это очень много. Мы считаем, что Киев более-менее нормально “переваривает” где-то 500 тыс., ну, может, 700 тыс. активных автомобилей, — сказал эксперт.

Как решить проблемы пробок в Киеве

Есть два варианта. Первый — уменьшить трафик, второй — увеличить количество дорог, транспортных развязок и тоннелей, мостов.

— Но есть еще одна проблема — Киев теряет свою инфраструктуру из-за того, что она переходит в неработоспособное состояние. Из шести автомобильных мостов, которые есть в городе, два сейчас — в неработоспособные, — говорит эксперт.

Например, в Дубае увеличивают транспортное предложение. Это означает, что строят мосты и тоннели, расширяют дороги. В то же время, по словам эксперта, Европа идет другим путем: пытается уменьшить транспортный спрос.

В Европе пытаются сделать так, чтобы люди больше пользовались общественным транспортом. Кроме того, развивается велосипедная инфраструктура и делают очень классную пешеходную инфраструктуру. Это все нужно для того, чтобы люди чаще переключались с автомобильного способа перемещения на другие виды мобильности.

— Это дает достаточно хорошие результаты. Например, в Берлине более 15% поездок в городе происходит на велосипедах, в Амстердаме — вообще более 50%. В то же время в Киеве только 0,2% всех поездок — это велосипедные. Европейцы борются с пробками именно так, — резюмировал эксперт.

Также есть такие концепции, как 15-минутный город. В Париже, например, пытаются градопланирование сделать так, чтобы люди имели доступ ко всему необходимому в пределах своего микрорайона. Для транспортного планировщика лучшая поездка — это та, которой не произошло. То есть не нужно ехать на другой конец города, потому что все, что вам нужно, возле дома.

— Если работа, досуг, учеба, медицина рядом, то нет смысла куда-то ехать. Именно поэтому уменьшается трафик. Теоретически мы тоже так можем делать, но это требует серьезных институциональных процессов. Ведь мы пока даже со строительством мостов до конца не разобрались. Поэтому я не уверен, что у нас получится с 15-минутным городом. Но, по моему мнению, стоит идти по этому пути в любом случае, — подытожил эксперт.

Пробки в Киеве: как избежать

Чтобы избежать пробок, лучше заранее продумать маршрут, воспользоваться навигационными приложениями и не полагаться на интуицию. Голосовые подсказки помогут не отвлекаться.

Если избежать пробки не удалось, главное — сохранять спокойствие, не перестраиваться хаотично и не отвлекаться на телефон. Если стоите долго — целесообразно выключить двигатель, это позволит сэкономить топливо и уменьшить загрязнение. Экологическое вождение постепенно становится нормой среди киевлян.

Также помогает гибкое планирование — поездки вне пиковых часов (после 10:30 и после 20:00) значительно комфортнее. Иногда стоит выбрать объездной маршрут: вместо Берестейского проспекта — улицы Сикорского и Довженко, а центр лучше объехать через Лукьяновку или Татарку.

Киев — город яркий, шумный, настоящий. Его пробки — часть этой атмосферы. Если уж за рулем — настройтесь на ритм столицы, и пусть каждая поездка станет частью вашего приключения.

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