Пробки в Киеве: почему столица “стоит” и как решить проблему
Киев — современный мегаполис с собственным ритмом и характером. Вместе с динамикой большого города здесь — плотное автомобильное движение, особенно в будни.
Факты ICTV узнавали у разработчика транспортной модели Киева и титр-эксперта по транспортному планированию Дмитрия Беспалова, какова ситуация с пробками в Киеве и как уменьшить их количество.
Пробки в Киеве: текущая ситуация
По информации Центра организации дорожного движения, в апреле 2025 года интенсивность движения на основных направлениях улично-дорожной сети Киева выросла в среднем на 2 тыс. автомобилей в сутки по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
Такие данные получены на основе анализа, который провели специалисты центра, используя показатели с транспортных детекторов.
Согласно результатам исследования, среднемесячная интенсивность движения на 10 ключевых перекрестках столицы в апреле 2025-го по сравнению с апрелем предыдущего года изменилась следующим образом:
Движение выросло:
- на выезде с Броварского проспекта на улицу митрополита Андрея Шептицкого — на 11,6%;
- на перекрестке улиц Крещатик и Богдана Хмельницкого — на 3,4%;
- на проспекте Валерия Лобановского, 196 — на 3,3%;
- на перекрестке улиц Беларуская и Деревлянская — на 1,9%.
Движение уменьшилось:
- с улицы митрополита Андрея Шептицкого на Броварской проспект — на 12,1%;
- на перекрестке улиц Казимира Малевича и Лабораторной — на 7,7%;
- на проспекте Владимира Ивасюка, 59 — на 3,6%;
- на улице Драгоманова, 44 — на 1,3%.
Без существенных изменений осталось движение:
- на перекрестке улиц Олега Мудрака и Подлесной;
- на перекрестке проспекта Берестейского и проспекта Воздушных сил.
Пробки в Киеве: в котором часу начинаются
Пробки — это не временное неудобство, а ежедневная реальность для города. Их интенсивность меняется в зависимости от времени суток, но они есть всегда. Наиболее ощутимые временные промежутки:
- утром — с 7:30 до 9:30
- вечером — с 17:30 до 19:30
Именно в эти часы город едет на работу или возвращается домой.
Причины пробок в Киеве
По словам Дмитрия Беспалова, основная проблема пробок в Киеве в том, что они не определены и никто их не измеряет. Чтобы в этом убедиться, достаточно задать себе вопрос: а какая длина пробок была вчера, позавчера или в прошлом месяце? Во всем мире измеряются такие показатели, как средняя скорость и среднее время проезда по городу.
Так вот, эти показатели в Киеве систематически не измеряются, хотя для этого есть все необходимые данные.
Вся транспортная система, то есть все дороги, мосты, имеют определенную пропускную способность, то есть могут пропустить определенное количество трафика в час. Когда пропускной способности не хватает, образуется пробка.
Среднее время поездки в Киеве — 30 минут, согласно исследованиям TomTom и транспортной модели Киева. Но это если бы мы осуществляли ее ночью в пустой сети. Но в условиях трафика это время увеличивается до более чем одного часа. Итак, согласно данным исследований TomTom, задержка по Киеву — более 100%.
— По результатам 2021 года, Киев занимал третье место по пробкам в мире среди крупных городов. Нас опередили только Москва и Стамбул, — отметил эксперт.
Сейчас очень трудно сказать, какая ситуация с пробками, потому что TomTom из-за войны больше не осуществляет этих измерений, а Киев сам их также никогда не проводил.
— По косвенным данным, в частности по сообщениям Киевской городской госадминистрации, в Киеве сейчас где-то около 1 млн активных автомобилей. Хотя до войны было значение 1 200 000. Это очень много. Мы считаем, что Киев более-менее нормально “переваривает” где-то 500 тыс., ну, может, 700 тыс. активных автомобилей, — сказал эксперт.
Как решить проблемы пробок в Киеве
Есть два варианта. Первый — уменьшить трафик, второй — увеличить количество дорог, транспортных развязок и тоннелей, мостов.
— Но есть еще одна проблема — Киев теряет свою инфраструктуру из-за того, что она переходит в неработоспособное состояние. Из шести автомобильных мостов, которые есть в городе, два сейчас — в неработоспособные, — говорит эксперт.
Например, в Дубае увеличивают транспортное предложение. Это означает, что строят мосты и тоннели, расширяют дороги. В то же время, по словам эксперта, Европа идет другим путем: пытается уменьшить транспортный спрос.
В Европе пытаются сделать так, чтобы люди больше пользовались общественным транспортом. Кроме того, развивается велосипедная инфраструктура и делают очень классную пешеходную инфраструктуру. Это все нужно для того, чтобы люди чаще переключались с автомобильного способа перемещения на другие виды мобильности.
— Это дает достаточно хорошие результаты. Например, в Берлине более 15% поездок в городе происходит на велосипедах, в Амстердаме — вообще более 50%. В то же время в Киеве только 0,2% всех поездок — это велосипедные. Европейцы борются с пробками именно так, — резюмировал эксперт.
Также есть такие концепции, как 15-минутный город. В Париже, например, пытаются градопланирование сделать так, чтобы люди имели доступ ко всему необходимому в пределах своего микрорайона. Для транспортного планировщика лучшая поездка — это та, которой не произошло. То есть не нужно ехать на другой конец города, потому что все, что вам нужно, возле дома.
— Если работа, досуг, учеба, медицина рядом, то нет смысла куда-то ехать. Именно поэтому уменьшается трафик. Теоретически мы тоже так можем делать, но это требует серьезных институциональных процессов. Ведь мы пока даже со строительством мостов до конца не разобрались. Поэтому я не уверен, что у нас получится с 15-минутным городом. Но, по моему мнению, стоит идти по этому пути в любом случае, — подытожил эксперт.
Пробки в Киеве: как избежать
Чтобы избежать пробок, лучше заранее продумать маршрут, воспользоваться навигационными приложениями и не полагаться на интуицию. Голосовые подсказки помогут не отвлекаться.
Если избежать пробки не удалось, главное — сохранять спокойствие, не перестраиваться хаотично и не отвлекаться на телефон. Если стоите долго — целесообразно выключить двигатель, это позволит сэкономить топливо и уменьшить загрязнение. Экологическое вождение постепенно становится нормой среди киевлян.
Также помогает гибкое планирование — поездки вне пиковых часов (после 10:30 и после 20:00) значительно комфортнее. Иногда стоит выбрать объездной маршрут: вместо Берестейского проспекта — улицы Сикорского и Довженко, а центр лучше объехать через Лукьяновку или Татарку.
Киев — город яркий, шумный, настоящий. Его пробки — часть этой атмосферы. Если уж за рулем — настройтесь на ритм столицы, и пусть каждая поездка станет частью вашего приключения.