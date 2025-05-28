Затори у Києві: чому столиця “стоїть” і як вирішити проблему

Київ — сучасний мегаполіс із власним ритмом і характером. Разом із динамікою великого міста тут — щільний автомобільний рух, особливо в будні.

Факти ICTV дізнавалися у розробника транспортної моделі Києва та титр-експерта з транспортного планування Дмитра Беспалова, яка ситуація із заторами в Києві та як зменшити їх кількість.

Затори в Києві: поточна ситуація

За інформацією Центру організації дорожнього руху, у квітні 2025 року інтенсивність руху на основних напрямках вулично-дорожньої мережі Києва зросла в середньому на 2 тис. автомобілів на добу порівняно з аналогічним періодом 2024 року.

Зараз дивляться

Такі дані отримано на основі аналізу, який провели фахівці центру, використовуючи показники з транспортних детекторів.



Згідно з результатами дослідження, середньомісячна інтенсивність руху на 10 ключових перехрестях столиці у квітні 2025-го порівняно з квітнем попереднього року змінилася так:

Рух зріс:

на виїзді з Броварського проспекту на вулицю митрополита Андрея Шептицького — на 11,6%;

на перехресті вулиць Хрещатик та Богдана Хмельницького — на 3,4%;

на проспекті Валерія Лобановського, 196 — на 3,3%;

на перехресті вулиць Білоруська та Деревлянська — на 1,9%.

Рух зменшився:

з вулиці митрополита Андрея Шептицького на Броварський проспект — на 12,1%;

на перехресті вулиць Казимира Малевича та Лабораторної — на 7,7%;

на проспекті Володимира Івасюка, 59 — на 3,6%;

на вулиці Драгоманова, 44 — на 1,3%.

Без суттєвих змін залишився рух:

на перехресті вулиць Олега Мудрака та Підлісної;

на перехресті проспекту Берестейського та проспекту Повітряних сил.

Затори в Києві: о котрій годині починаються

Затори — це не тимчасова незручність, а щоденна реальність для міста. Їх інтенсивність змінюється залежно від часу доби, але вони є завжди. Найбільш відчутні часові проміжки:

вранці — з 7:30 до 9:30

увечері — з 17:30 до 19:30

Саме в ці години місто їде на роботу або повертається додому.

Причини заторів у Києві

За словами Дмитра Беспалова, основна проблема заторів у Києві в тому, що вони не визначені та ніхто їх не вимірює. Щоб у цьому переконатися, достатньо поставити собі питання: а яка довжина заторів була вчора, позавчора чи минулого місяця? У всьому світі вимірюються такі показники, як середня швидкість та середній час проїзду містом.

Так от, ці показники в Києві систематично не вимірюються, хоча для цього є всі необхідні дані.

Вся транспортна система, тобто всі дороги, мости, мають певну пропускну здатність, тобто можуть пропустити певну кількість трафіку за годину. Коли пропускної здатності не вистачає, утворюється затор.

Середній час поїздки в Києві — 30 хвилин, відповідно до досліджень TomTom та транспортної моделі Києва. Але це якби ми здійснювали її вночі у порожній мережі. Але в умовах трафіку цей час збільшується до більш ніж однієї години. Отже, відповідно до даних досліджень TomTom, затримка по Києву — більше 100%.

– За результатами 2021 року, Київ посідав третє місце за заторами у світі серед великих міст. Нас випередили лише Москва і Стамбул, – зазначив експерт.

Зараз дуже важко сказати, яка ситуація із заторами, тому що TomTom через війну більше не проводить цих вимірювань, а Київ сам їх також ніколи не здійснював.

– За опосередкованими даними, зокрема за повідомленнями Київської міської держадміністрації, в Києві зараз десь близько 1 млн активних автомобілів. Хоча до війни було значення 1 200 000. Це дуже багато. Ми вважаємо, що Київ більш-менш нормально “перетравлює” десь 500 тис., ну, може, 700 тис. активних автомобілів, – сказав експерт.

Як вирішити проблему заторів у Києві

Є два варіанти. Перший – зменшити трафік, другий – збільшити кількість доріг, транспортних розв’язок та тунелів, мостів.

– Але є ще одна проблема – Київ втрачає свою інфраструктуру через те, що вона переходить у непрацездатний стан. З шести автомобільних мостів, які є в місті, два зараз — у непрацездатному стані, – говорить експерт.

Наприклад, у Дубаї збільшують транспортну пропозицію. Це означає, що будують мости та тунелі, розширюють дороги. Водночас, за словами експерта, Європа йде іншим шляхом: намагається зменшити транспортний попит.

У Європі намагаються зробити так, щоб люди більше користувалися громадським транспортом. Крім того, розвивається велосипедна інфраструктура і роблять дуже класну пішохідну інфраструктуру. Це все потрібно для того, щоб люди частіше перемикалися з автомобільного способу переміщення на інші види мобільності.

– Це дає досить хороші результати. Наприклад, в Берліні понад 15% поїздок у місті відбувається на велосипедах, в Амстердамі — взагалі більше 50%. Водночас у Києві лише 0,2% усіх поїздок — це велосипедні. Європейці борються з заторами саме так, – резюмував експерт.

Також є такі концепції, як 15-хвилинне місто. У Парижі, наприклад, намагаються містопланування зробити так, щоб люди мали доступ до всього необхідного у межах свого мікрорайону. Для транспортного планувальника найкраща поїздка — це та, якої не відбулося. Тобто не потрібно їхати на інший кінець міста, бо все, що вам потрібно, біля дому.

– Якщо робота, дозвілля, навчання, медицина поруч, то немає сенсу кудись їхати. Саме тому зменшується трафік. Теоретично ми теж так можемо робити, але це потребує серйозних інституційних процесів. Адже ми поки що навіть з будівництвом мостів до кінця не розібралися. Тому я не впевнений, що в нас вийде з 15-хвилинним містом. Але, на мою думку, варто йти цим шляхом у будь-якому разі, – підсумував експерт.

Затори в Києві: як уникнути

Щоб уникнути заторів, краще заздалегідь продумати маршрут, скористатися навігаційними застосунками та не покладатися на інтуїцію. Голосові підказки допоможуть не відволікатися.

Якщо уникнути затору не вдалося, головне — зберігати спокій, не перебудовуватись хаотично й не відволікатися на телефон. Якщо стоїте довго — доцільно вимкнути двигун, це дозволить зекономити пальне і зменшити забруднення. Екологічне водіння поступово стає нормою серед киян.

Також допомагає гнучке планування — поїздки поза піковими годинами (після 10:30 та після 20:00) значно комфортніші. Іноді варто обрати об’їзний маршрут: замість Берестейського проспекту — вулиці Сікорського і Довженка, а центр краще оминути через Лук’янівку або Татарку.

Київ — місто яскраве, шумне, справжнє. Його затори — частина цієї атмосфери. Якщо вже за кермом — налаштуйтеся на ритм столиці, й нехай кожна поїздка стане частиною вашої пригоди.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.