Долг украинцев по микрозаймам: счет пошел на миллиарды

В первом квартале 2025 года украинцы оформили более 2,17 млн микрозаймов на 12,72 млрд грн. Средняя сумма займа снизилась до 5 858 грн, а общий долг достиг 24,28 млрд.

— Более 2,17 млн микрозаймов оформили украинцы за первый квартал 2025 года. Это на 8% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. В общем назанимали у небанковских финучреждений (МФО) на 12,72 млрд грн, — говорится в сообщении.

Средняя сумма кредита

В то же время средняя сумма кредита впервые за два года уменьшилась — на 2% — и сейчас составляет 5 858 грн. В среднем в месяц украинцы берут 724 тыс. микрозаймов.

63% микрокредитов берут на срок от 93 дней до 1 года. В то же время в 15 раз увеличилось долгосрочных микрозаймов — от 1 до 2 лет. Короткие займы (до 31 дня) стали также популярными: их доля выросла с 14,5% до 24%. А вот доля займов сроком от 32 до 92 дней уменьшилась более чем в 5 раз, с 16,5% до 3%.

Сейчас смотрят

По обновленным данным Нацбанка, долги украинцев не уменьшились на 2,7 млрд грн, как было в прошлых отчетах, а наоборот, увеличились на 1,4 млрд грн в конце 2024 года. В общем за 2024 год долг вырос вдвое — на 10,7 млрд грн.

Источник: Опендатабот

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.