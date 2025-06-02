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Вікторія Яснопольська, журналістка розділу Медицина
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Борг українців за мікропозиками: рахунок пішов на мільярди

борги українців по мікропозикам
Фото: Pixabay

У першому кварталі 2025 року українці оформили понад 2,17 млн мікропозик на 12,72 млрд грн. Середня сума позики знизилася до 5 858 грн, а загальний борг досяг 24,28 млрд грн.

– Понад 2,17 млн мікропозик оформили українці за перший квартал 2025 року. Це на 8% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Загалом позичили у небанківських фінустанов (МФО) на 12,72 млрд грн, – йдеться в повідомленні.

Середня сума кредиту

Водночас середня сума кредиту вперше за два роки зменшилася — на 2% — і зараз становить 5 858 грн. У середньому за місяць українці беруть 724 тис. мікропозик.

63% мікрокредитів беруть на термін від 93 днів до 1 року. Водночас у 15 разів збільшилася кількість довгострокових мікропозик — від 1 до 2 років. Короткі позики (до 31 дня) також стали популярними: їхня частка зросла з 14,5% до 24%. А ось частка позик терміном від 32 до 92 днів зменшилася більше ніж у 5 разів, з 16,5% до 3%.

Зараз дивляться

За оновленими даними Нацбанку, борги українців не зменшилися на 2,7 млрд грн, як було в минулих звітах, а навпаки, збільшилися на 1,4 млрд грн наприкінці 2024 року. Загалом за 2024 рік борг зріс удвічі — на 10,7 млрд грн.

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Джерело: Опендатабот

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