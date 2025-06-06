Medik8: когда крем – это почти фармацевтика

Космецевтика — это промежуточное звено между косметикой и фармацевтическими препаратами. Она не просто увлажняет или очищает, как обычные средства из масс-маркета, а влияет на более глубокие слои кожи и решает конкретные дерматологические проблемы.

Где приобрести качественную продукцию и как отличить товары от подделки, читайте в материале.

Зачем покупать космецевтику

В космецевтике используются высококонцентрированные активные компоненты (ретиноиды, витамины, пептиды, кислоты), которые имеют научно доказанную эффективность.

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Основные отличия косметики и космецевтики:

Действие средств космецевтики направлено на лечение или коррекцию проблем — пигментация, акне, морщины, обезвоживание, купероз.

Большинство брендов космецевтики проходят клинические исследования, которые подтверждают эффективность формул.

Часто продается в аптеках, медицинских центрах или салонах красоты, а не в супермаркетах.

Не всегда подходит для «просто ухода» — требует грамотного подбора, иногда с участием косметолога.

Medik8: что за косметика и где производится

Бренд Medik8, страна производитель которого Великобритания, основан в 2009 году биохимиком и фармакологом Элиотом Айзааксом. Идея бренда возникла после пяти лет его путешествий и изучения природных ингредиентов и принципов справедливой торговли. Первый продукт — крем Red Alert с 8% витамина K, созданный для сестры Элиота, которая страдала эритемой. Успех этого крема задал тон философии бренда.

Основная цель Medik8 — разработка профессиональных, научно обоснованных формул, которые обеспечивают видимые и долговременные результаты. Ключевой принцип — философия CSA:

витамин C и солнцезащитный крем днем;

витамин A (ретиноиды) ночью.

Этот подход доказал эффективность в борьбе со старением, пигментацией и другими проблемами кожи.

Medik8 создает инновационные продукты на основе клинически проверенных ингредиентов — ретиноидов, пептидов, керамидов, антиоксидантов. В ассортименте — сыворотки, кремы, очищающие средства, маски для разных типов кожи. Например, культовые продукты Advanced Night Restore (с керамидами) и Liquid Peptides (с мультипептидным комплексом).

Бренд пользуется уважением среди дерматологов и косметологов в мире.

Помимо научного подхода, Medik8 придерживается этических принципов:

Не тестирует продукцию на животных.

Использует перерабатываемую упаковку.

Минимизирует воздействие на окружающую среду.

В 2023 году Medik8 получил статус B Corp, что подтверждает высокие стандарты экологии и социальной ответственности.

Сегодня Medik8 — это сочетание косметической науки и сознательного ухода, помогающее бороться с морщинами, пигментацией, сухостью и акне, обеспечивая здоровый и сияющий вид кожи.

Medik8: как отличить подделку

Оригинальную космецевтику Medik8 стоит покупать только в проверенных точках продаж. Одним из таких является магазин Fabo, официальный дилер бренда, который гарантирует подлинность продукции.

Оригинальные средства имеют качественную упаковку без ошибок, с указанием состава, сроков годности, страны производителя (Великобритания) и штрихкода.

Некоторые продукты Medik8 содержат уникальный серийный номер или QR-код, которые можно проверить через официальный сайт бренда.

Если цена в магазинах, кроме официальных, слишком низкая — это может свидетельствовать о подделке или нелегальном товаре.

Оригинальные средства Medik8 имеют приятную текстуру, деликатный запах и не вызывают раздражений.

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