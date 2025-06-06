Medik8: коли крем – це майже фармацевтика
Космецевтика – це проміжна ланка між косметикою та фармацевтичними препаратами. Вона не просто зволожує або очищає, як звичайні засоби з масмаркету, а впливає на глибші шари шкіри та вирішує конкретні дерматологічні проблеми.
Де придбати якісну продукцію і як відрізнити товари від підробки, читайте в матеріалі.
Навіщо купувати космецевтику
У космецевтиці використовуються висококонцентровані активні компоненти (ретиноїди, вітаміни, пептиди, кислоти), які мають науково доведену ефективність.
Основні відмінності косметики та космецевтики:
- Дія засобів космецевтики спрямована на лікування або корекцію проблем – пігментація, акне, зморшки, зневоднення, купероз.
- Більшість брендів космецевтики проходять клінічні дослідження, які підтверджують ефективність формул.
- Часто продається в аптеках, медичних центрах або салонах краси, а не в супермаркетах.
- Не завжди підходить для “просто догляду” – вимагає грамотного підбору, іноді за участю косметолога.
Medik8: що за косметика і де виробляється
Бренд Medik8, країна-виробник якого Велика Британія, заснований 2009 року біохіміком і фармакологом Еліотом Айзааксом. Ідея бренду виникла після п’яти років його подорожей і вивчення природних інгредієнтів і принципів справедливої торгівлі. Перший продукт – крем Red Alert з 8% вітаміну K, створений для сестри Еліота, яка страждала на еритему. Успіх цього крему задав тон філософії бренду.
Основна мета Medik8 – розробка професійних, науково обґрунтованих формул, які забезпечують видимі та довготривалі результати. Ключовий принцип – філософія CSA:
- вітамін C і сонцезахисний крем вдень;
- вітамін A (ретиноїди) вночі.
Цей підхід довів ефективність у боротьбі зі старінням, пігментацією та іншими проблемами шкіри.
Medik8 створює інноваційні продукти на основі клінічно перевірених інгредієнтів – ретиноїдів, пептидів, керамідів, антиоксидантів. В асортименті – сироватки, креми, очищувальні засоби, маски для різних типів шкіри. Наприклад, культові продукти Advanced Night Restore (з керамідами) і Liquid Peptides (з мультипептидним комплексом).
Бренд користується повагою серед дерматологів і косметологів у світі.
Крім наукового підходу, Medik8 дотримується етичних принципів:
- Не тестує продукцію на тваринах.
- Використовує пакування, що переробляється.
- Мінімізує вплив на навколишнє середовище.
У 2023 році Medik8 отримав статус B Corp, що підтверджує високі стандарти екології та соціальної відповідальності.
Сьогодні Medik8 – це поєднання косметичної науки і свідомого догляду, що допомагає боротися зі зморшками, пігментацією, сухістю і акне, забезпечуючи здоровий і сяючий вигляд шкіри.
Medik8: як відрізнити підробку
Оригінальну космецевтику Medik8 варто купувати тільки в перевірених точках продажу. Одним із таких є магазин Fabo, офіційний дилер бренду, який гарантує справжність продукції.
Оригінальні засоби мають якісне пакування без помилок, із зазначенням складу, термінів придатності, країни виробника (Великобританія) і штрихкоду.
Деякі продукти Medik8 містять унікальний серійний номер або QR-код, які можна перевірити через офіційний сайт бренду.
Якщо ціна в магазинах, окрім офіційних, занадто низька – це може свідчити про підробку або нелегальний товар.
Оригінальні засоби Medik8 мають приємну текстуру, делікатний запах і не викликають подразнень.