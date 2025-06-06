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Марина Терюханова, редакторка стрічки
5 хв.

Medik8: коли крем – це майже фармацевтика

Medik8
Фото: Pexels

Космецевтика – це проміжна ланка між косметикою та фармацевтичними препаратами. Вона не просто зволожує або очищає, як звичайні засоби з масмаркету, а впливає на глибші шари шкіри та вирішує конкретні дерматологічні проблеми.

Де придбати якісну продукцію і як відрізнити товари від підробки, читайте в матеріалі.

Навіщо купувати космецевтику

У космецевтиці використовуються висококонцентровані активні компоненти (ретиноїди, вітаміни, пептиди, кислоти), які мають науково доведену ефективність.

Зараз дивляться

Основні відмінності косметики та космецевтики:

  • Дія засобів космецевтики спрямована на лікування або корекцію проблем – пігментація, акне, зморшки, зневоднення, купероз.
  • Більшість брендів космецевтики проходять клінічні дослідження, які підтверджують ефективність формул.
  • Часто продається в аптеках, медичних центрах або салонах краси, а не в супермаркетах.
  • Не завжди підходить для “просто догляду” – вимагає грамотного підбору, іноді за участю косметолога.

Medik8: що за косметика і де виробляється

Бренд Medik8, країна-виробник якого Велика Британія, заснований 2009 року біохіміком і фармакологом Еліотом Айзааксом. Ідея бренду виникла після п’яти років його подорожей і вивчення природних інгредієнтів і принципів справедливої торгівлі. Перший продукт – крем Red Alert з 8% вітаміну K, створений для сестри Еліота, яка страждала на еритему. Успіх цього крему задав тон філософії бренду.

Основна мета Medik8 – розробка професійних, науково обґрунтованих формул, які забезпечують видимі та довготривалі результати. Ключовий принцип – філософія CSA:

  • вітамін C і сонцезахисний крем вдень;
  • вітамін A (ретиноїди) вночі.

Цей підхід довів ефективність у боротьбі зі старінням, пігментацією та іншими проблемами шкіри.

Medik8 створює інноваційні продукти на основі клінічно перевірених інгредієнтів – ретиноїдів, пептидів, керамідів, антиоксидантів. В асортименті – сироватки, креми, очищувальні засоби, маски для різних типів шкіри. Наприклад, культові продукти Advanced Night Restore (з керамідами) і Liquid Peptides (з мультипептидним комплексом).

Бренд користується повагою серед дерматологів і косметологів у світі.

Крім наукового підходу, Medik8 дотримується етичних принципів:

  • Не тестує продукцію на тваринах.
  • Використовує пакування, що переробляється.
  • Мінімізує вплив на навколишнє середовище.

У 2023 році Medik8 отримав статус B Corp, що підтверджує високі стандарти екології та соціальної відповідальності.

Сьогодні Medik8 – це поєднання косметичної науки і свідомого догляду, що допомагає боротися зі зморшками, пігментацією, сухістю і акне, забезпечуючи здоровий і сяючий вигляд шкіри.

Medik8: як відрізнити підробку

Оригінальну космецевтику Medik8 варто купувати тільки в перевірених точках продажу. Одним із таких є магазин Fabo, офіційний дилер бренду, який гарантує справжність продукції.

Оригінальні засоби мають якісне пакування без помилок, із зазначенням складу, термінів придатності, країни виробника (Великобританія) і штрихкоду.

Деякі продукти Medik8 містять унікальний серійний номер або QR-код, які можна перевірити через офіційний сайт бренду.

Якщо ціна в магазинах, окрім офіційних, занадто низька – це може свідчити про підробку або нелегальний товар.

Оригінальні засоби Medik8 мають приємну текстуру, делікатний запах і не викликають подразнень.

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