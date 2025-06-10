Сколько МиГ-31 в России и почему их редко используют для обстрелов: объясняет эксперт

Генеральный штаб ВСУ проинформировал, что в ночь на 9 июня 2025 года подразделения Сил специальных операций осуществили успешную атаку на аэродром Саваслейка. В результате этой операции, по предварительным данным, был поражен минимум один самолет МиГ-31 и один Су-30/34.

МиГ-31 — это один из самых угрожающих самолетов, который есть на вооружении российской авиации. Самолет МиГ-31К является носителем баллистических ракет Кинжал, а МИГ-31БМ – перехватчиком.

Факты ICTV узнавали, сколько МиГ-31 в России и почему их все реже используют для ударов по территории Украины.

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Количество МиГ-31 в России

Стоит отметить, что это достаточно старые самолеты, которые начали производиться еще в 1975 году. Последний самолет был изготовлен в 1994 году. Сейчас данные самолеты не изготавливаются, а только модернизируются.

По информации Defense Express с 1975-го по 1994 год было изготовлено 519 единиц МиГ-31 всех модификаций в совокупности. Но около 50 самолетов отошло Казахстану, который использовал эти самолеты. Сейчас эта техника снята с вооружения казахских Воздушных сил.

К 2023 году в России было 129 МиГов любых модификаций. То есть эта цифра не учитывает единицы, которые были потеряны в результате ударов Воздушных сил обороны Украины по военным аэродромам в 2023-2024 годах.

За последние 30 лет парк МиГ-31, которые были на балансе РФ, сократился в четыре раза. Это при том, что новые самолеты больше не изготавливаются. Такие огромные потери обусловлены халатностью россиян и отсутствием укрытий на военных аэродромах. Стоит отметить, что базу в Амдерме в 1993 году расформировали. Именно на этой базе находилось большинство самолетов, которые были на вооружении РФ до 1993 года. Часть самолетов, которые остались на ходу, переправили в российский Котлас.

На аэродроме Саваслейка, с которого обычно происходит взлет самолетов МиГ-31, являющихся носителями ракет Кинжал, строить укрытия начали только с 2021 года. То есть за год до полномасштабного вторжения с самого начала их эксплуатации самолеты стояли под открытым небом и ржавели.

Почему МиГ-31 редко используют для атак по территории Украины: мнение эксперта

Авиационный эксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации имени А.К. Антонова Валерий Романенко рассказал Фактам ICTV, что в последнее время редко происходят атаки ракетами Кинжал с использованием бортов МиГ-31. Именно эти самолеты провоцируют огромное количество воздушных тревог на территории Украины.

Военный эксперт отметил, что Кинжалами россияне практически не стреляют из-за высокой стоимости ракет. Кроме того, экономия связана с определенными сложностями в производстве этих ракет.

— МиГ-31 не являются “большими машинами”, поэтому их обслуживанием могут заниматься на разных аэродромах, — говорит эксперт.

Для этого подходит аэродром Моздок, который когда-то также был аэродромом для стратегической авиации. Валерий Романенко отмечает, что украинские беспилотники неоднократно долетали и туда.

Эксперт говорит, что перебазировать МиГ-31 на любые аэродромы нельзя, ведь у него ограниченная дальность. То есть он не сможет летать из Оленегорска.

— Сейчас любой аэродром, который имеет полосу в 2 км, может быть приспособлен для использования МиГ-31, — говорит эксперт.

То есть, эти самолеты могут переместить в Астраханскую область и на аэродром Ахтубинска. Но большинство этих аэродромов также расположены в зоне поражения украинских беспилотников. Поэтому не важно, сколько МИГ-31К в России, ведь возможностей их использования все меньше.

Джерело: Defense Express

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