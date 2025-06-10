Скільки МіГ-31 у Росії і чому їх рідко використовують для обстрілів: пояснює експерт

Генеральний штаб ЗСУ поінформував, що в ніч на 9 червня 2025 року підрозділи Сил спеціальних операцій здійснили успішну атаку на аеродром Саваслейка. В результаті цієї операції, за попередніми даними, було уражено мінімум один літак МіГ-31 та один Су-30/34.

МіГ-31 – це один із найбільш загрозливих літаків, який перебуває на озброєнні російської авіації. Літак МіГ-31К є носієм балістичних ракет Кинжал, а МіГ-31БМ – перехоплювачем.

Факти ICTV дізнавалися, скільки МіГ-31 у Росії та чому їх дедалі рідше використовують для ударів по території України.

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Кількість МіГ-31 в Росії

Варто зазначити, що це досить старі літаки, які почали виготовляти ще у 1975-му. Останній літак було виготовлено 1994 року. Наразі ці літаки лише модернізуються.

За інформацією Defense Express з 1975-го до 1994 року було виготовлено 519 одиниць МіГ-31 всіх модифікацій у сукупності. Але до 50 літаків відійшли Казахстану, який їх використовував. Наразі ця техніка знята з озброєння казахських Повітряних сил.

До 2023 року в Росії було 129 МіГів будь-яких модифікацій. Тобто ця цифра не враховує одиниці, які були втрачені в результаті ударів Повітряних сил оборони України по військових аеродромах у 2023-2024 роках.

За останні 30 років парк МіГ-31, які були на балансі РФ, скоротився учетверо. Це при тому, що нові літаки більше не виготовляються. Такі величезні втрати обумовлені недбалістю росіян та відсутністю укриттів на військових аеродромах.

Варто зазначити, що базу в Амдермі у 1993 році розформували. Саме на цій базі стояла більшість літаків, які були на озброєнні РФ до 1993 року. Частина літаків, які лишилися на ходу, переправили до російського Котласа.

На аеродромі Саваслейка, з якого зазвичай відбувається зліт літаків МіГ-31, що є носіями ракет Кинжал, будувати укриття почали лише з 2021-го. Тобто за рік до повномасштабного вторгнення від самого початку їхньої експлуатації літаки стояли просто неба й іржавіли.

Чому МіГ-31 рідко використовують для атак по території України: думка експерта

Авіаційний експерт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації імені О.К. Антонова Валерій Романенко розповів Фактам ICTV, що останнім часом рідко відбуваються атаки ракетами Кинджал із використанням бортів МіГ-31. Саме ці літаки провокують величезну кількість повітряних тривог на території України.

Військовий експерт зазначив, що Кинжалами росіяни практично не стріляють через високу вартість ракет. Крім того, економія пов’язана з певними складнощами у виробництві цих ракет.

– МіГ-31 не є “великими машинами”, тому їхнім обслуговуванням можуть займатися на різних аеродромах, – говорить експерт.

Для цього підходить аеродром Моздок, який колись також був аеродром для стратегічної авіації. Валерій Романенко зауважує, що українські безпілотники неодноразово долітали і туди.

Експерт говорить, що перебазувати МіГ-31 на будь-які аеродроми не можна, адже в нього обмежена дальність. Тобто він не зможе літати з Оленегорська.

– Наразі будь-який аеродром, який має смугу у 2 км, може бути пристосований для використання МіГ-31, – говорить експерт.

Тобто, ці літаки можуть перемістити в Астраханську область та на аеродром Ахтубінська. Але більшість цих аеродромів також розташовані в зоні ураження українських безпілотників. Тому не важливо, скільки МІГ-31К у Росії, адже можливостей їхнього використання все менше.

Джерело: Defense Express

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