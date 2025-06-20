НБУ представил серию монет Расстрелянное возрождение: кто там изображен

Национальный банк Украины ввел в обращение две памятные монеты из новой серии «Расстрелянное возрождение», посвященные Николаю Хвылевому и Юлиану Шполу.

Таким образом НБУ чтит украинских художников, репрессированных в 20–30-х годах XX века тоталитарным советским режимом.

НБУ представил монеты из серии «Расстрелянное возрождение»

Обе монеты изготовлены из нейзильбера, номинал – 5 гривен, тираж – до 75 тыс. штук. Они украшены цветной печатью и имеют одинаковый аверс – стилизованную надпись «СЛОВО», в которой буква О прострелена, а из нее стекает кровь. Это отсылка к харьковскому дому литераторов и символ репрессированного поколения.

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Реверс монеты, посвященной Николаю Хвылевому, содержит его стилизованный портрет, как будто заключенный среди каменных плит. Указано настоящее имя – Николай Фитилев, псевдоним – Николай Хвылевой, годы жизни – 1893–1933.

На реверсе монеты, посвященной Юлиану Шполу (Михаилу Яловому), расположен портрет художника, несколько стертый, с пятнами забвения, но узнаваемый. Выбиты настоящее имя и псевдоним, годы жизни – 1895–1937.

По словам главы Нацбанка Украины Андрея Пышного, память о художниках, уничтоженных за идеи, должна быть возвращена через современные формы искусства, в том числе и через монеты.

– Это не просто имена. Это – совесть украинской интеллигенции, сердце той эпохи, когда слово было оружием, а идея, к сожалению, приговором, – подчеркнул Пышный.

Памятные монеты уже поступили в продажу. По мнению режиссера Тараса Томенко, который в прошлом году выпустил фильм Дом Слово. Незаконченный роман, новая серия монет символически перекликается с его лентой о месте, где жили и творили украинские интеллектуалы 20-х годов.

Фото: кадр из фильма Дом Слово. Незаконченный роман

Источник : НБУ

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