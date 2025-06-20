НБУ презентував серію монет Розстріляне відродження: хто там зображений

Національний банк України ввів в обіг дві пам’ятні монети з нової серії Розстріляне відродження, присвячені Миколі Хвильовому та Юліану Шполу.

У такий спосіб у НБУ вшановують українських митців, репресованих у 20–30-х роках XX століття тоталітарним радянським режимом.

НБУ презентував монети з серії Розстріляне відродження

Обидві монети виготовлено з нейзильберу, номінал – 5 гривень, тираж – до 75 тис. штук. Вони оздоблені кольоровим друком і мають однаковий аверс – стилізований напис “СЛОВО”, у якому літера О прострелена, а з неї стікає кров. Це відсилання до харківського будинку літераторів і символ репресованого покоління.

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Реверс монети, присвяченої Миколі Хвильовому, містить його стилізований портрет, ніби ув’язнений серед кам’яних плит. Зазначено справжнє ім’я – Микола Фітільов, псевдонім – Микола Хвильовий, роки життя – 1893–1933.

На реверсі монети, присвяченої Юліану Шполу (Михайлу Яловому), розташований портрет митця, дещо стертий та із плямами забуття, але впізнаваний. Викарбувано справжнє ім’я та псевдонім, роки життя – 1895–1937.

За словами голови Нацбанку України Андрія Пишного, пам’ять про митців, яких знищили за ідеї, має бути повернута через сучасні форми мистецтва, зокрема й через монети.

– Це не просто імена. Це – совість української інтелігенції, серце тієї епохи, коли слово було зброєю, а ідея, на жаль, вироком, – акцентував Пишний.

Памʼятні монети вже надійшли у продаж. На думку режисера Тараса Томенка, що минулого року випустив фільм Будинок Слово. Нескінчений роман, нова серія монет символічно перегукується з його стрічкою про місце, де жили й творили українські інтелектуали 20-х років.

Фото: кадр з фільму Будинок Слово. Нескінчений роман

Джерело : НБУ

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