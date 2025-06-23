Сопротивление пропаганде: украинские авторы призывают заблокировать российские песни

Украинское агентство по авторским и смежным правам (УААСП) обратилось к властям с призывом разработать и принять решительные меры для защиты украинского культурного пространства от русскоязычного контента.

Сопротивление российским песням — обращение УААСП

В УААСП отмечают, что несмотря на третий год полномасштабной войны, государство до сих пор не предприняло системных действий для противодействия культурной экспансии страны-агрессора.

– Мы обращаемся ко всем органам государственной власти с просьбой начать диалог с офисами популярных стриминговых платформ с целью технически заблокировать возможность загрузки и стриминга российских песен на территории Украины. При необходимости разработать и внедрить необходимое законодательство, – говорится в обращении.

Авторы напоминают, что Россия ведет войну против Украины не только с помощью оружия, но и параллельно осуществляет масштабную информационную и культурную атаку. Кремль инвестирует большие ресурсы в продвижение русскоязычного контента среди украинских слушателей через музыкальные платформы и соцсети. Это, убеждены в агентстве, оказывает деструктивное влияние на сознание граждан.

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Яркие примеры – вирусные хиты Sigma Boy и Homey группы Ay Yola, которые возглавили топ-чарты Apple Music Ukraine, несмотря на то, что сами артисты публично заявили о передаче средств от украинских прослушиваний на поддержку российских военных. То есть украинцы, сами того не зная, финансируют войну против себя, говорят в УААСП.

Агентство также обращает внимание на то, что некоторые украинские музыкальные лейблы продолжали сотрудничать с российскими компаниями даже после 2022 года. Например, делали релизы через агрегатор Believe, который до сих пор функционирует в РФ.

– Украинская армия защищает территорию и пространство на земле, в море и в небе, удерживая фронт. А государство и общество обязаны защищать собственное культурное и информационное пространство от экспансии русского языка и российских нарративов, – подчеркивают авторы.

В УААСП предупреждают, что без помощи государства поддержки украинская музыкальная индустрия не сможет самостоятельно противостоять натиску российской пропаганды, которая имеет финансовую поддержку из доходов нефтегазового сектора РФ.

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