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Опір пропаганді: українські автори закликають заблокувати російські пісні

опір російському контенту
Фото: Pexels

Українська агенція з авторських та суміжних прав (УААСП) звернулася до влади із закликом розробити та вжити рішучих заходів для захисту українського культурного простору від російськомовного контенту.

Опір російським пісням – звернення УААСП

В УААСП наголошують, що попри третій рік повномасштабної війни, держава досі не вжила системних дій для протидії культурній експансії країни-агресора.

– Ми звертаємося до всіх органів державної влади з проханням почати діалог з офісами популярних стримінгових платформ, з метою технічно заблокувати можливість завантаження та стрімінгу російських пісень на території України. За потреби розробити та впровадити необхідне законодавство, – йдеться у зверненні.

Автори нагадують, що Росія веде війну проти України не лише за допомогою зброї, а й паралельно здійснює масштабну інформаційну та культурну атаку. Кремль інвестує великі ресурси у просування російськомовного контенту серед українських слухачів через музичні платформи та соцмережі. Це, переконані в агенції, має деструктивний вплив на свідомість громадян.

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Яскраві приклади – вірусні хіти Sigma Boy та Homey гурту Ay Yola, які очолили топ-чарти Apple Music Ukraine, попри те, що самі артисти публічно заявили про передання коштів з українських прослуховувань на підтримку російських військових. Тобто українці, самі того не знаючи, фінансують війну проти себе, кажуть в УААСП.

Агенція також звертає увагу на те, що деякі українські музичні лейбли продовжували співпрацювати з російськими компаніями навіть після 2022 року. Наприклад, робили релізи через агрегатор Believe, який і досі функціонує в РФ.

– Українська армія захищає територію і простір на землі, у морі і на небі, тримаючи фронт. А держава і суспільство зобовʼязані захищати власний культурний та інформаційний простір від експансії російської мови та російських наративів, наголошують автори.

В УААСП застерігають, що без допомоги держави українська музична індустрія не зможе самотужки протистояти навалі російської пропаганди, яка має фінансову підтримку з прибутків нафто-газового сектору РФ.

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