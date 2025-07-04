$11 тыс. за фальшивую отсрочку: в Одессе разоблачили посредников ТЦК

Прокуратура Одессы разоблачила двух местных жителей, которые за $11 тыс. обещали повлиять на работу сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК), чтобы обеспечить незаконную отсрочку от мобилизации.

Взятка за отсрочку: что известно

По данным следствия, злоумышленники уверяли военнообязанного, что благодаря своим связям в РТЦК и СП смогут оформить документы об уходе за отцом, что якобы станет основанием для отсрочки.

Стоимость услуги составляла $11 тыс. Правоохранители задержали подозреваемых во время получения первого транша — $5 тыс. возле одного из жилых массивов Одессы.

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Во время обысков были найдены документы — справки ВВК, медицинские заключения и другие бумаги, оформленные на лиц, подлежащих мобилизации.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. Следствие продолжается: проверяется причастность подозреваемых к другим эпизодам и выявление возможных соучастников.

Источник: Одесская областная прокуратура

Фото: Одесская областная прокуратура

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