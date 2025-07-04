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$11 тис. за фальшиву відстрочку: в Одесі викрили посередників ТЦК

Одеса прокуратура ухилянти

Прокуратура Одеси викрила двох місцевих жителів, які за $11 тис. обіцяли вплинути на роботу працівників територіального центру комплектування (ТЦК), щоб забезпечити незаконну відстрочку від мобілізації.

Хабар за відстрочку: що відомо

За даними слідства, зловмисники запевняли військовозобов’язаного, що через свої зв’язки в РТЦК та СП зможуть оформити документи про догляд за батьком, що нібито стане підставою для відстрочки.

Вартість послуги становила $11 тис. Правоохоронці затримали підозрюваних під час отримання першого траншу — $5 тис. біля одного з житлових масивів Одеси.

Зараз дивляться

Під час обшуків було знайдено документи — довідки ВЛК, медичні висновки та інші папери, оформлені на осіб, які підлягали мобілізації.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Слідство триває: перевіряється причетність підозрюваних до інших епізодів і виявлення можливих співучасників.

Джерело: Одеська обласна прокуратура

Фото: Одеська обласна прокуратура

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