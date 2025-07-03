Не стоит игнорировать: что такое превентивная тревога и когда звучит

С началом полномасштабного вторжения России на территорию Украины Министерство цифровой трансформации Украины запустило приложение Воздушная тревога, которое разработали компании Ajax Systems и Stfalcon.

Это система оповещения населения о повышенной опасности, которая во время войны играет чрезвычайно важную роль. Одним из ее элементов является превентивная тревога.

Что такое превентивная тревога и о чем предупреждает украинцев — читайте в материале Фактов ICTV.

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Что такое превентивная тревога и для чего ее включают

С помощью сигнала воздушной тревоги пользователи могут получать уведомления о возможных ракетных атаках, артиллерийских обстрелах, а также об угрозах радиационного или химического характера, природных катастрофах и другую важную информацию от областных военных администраций и служб гражданской защиты Украины. Тревоги могут быть и превентивными.

Превентивная тревога — это сигнал воздушной тревоги, который объявляется заранее, то есть еще до фактического пересечения границы Украины вражескими ракетами или дронами.

Иными словами, это своевременное предупреждение о возможной угрозе, основанное на данных разведки или спутникового мониторинга.

Юрий Игнат, представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины, объяснял, что превентивная тревога включается, когда есть определенная угроза, например, поступают данные разведки о возможной ракетной атаке, взлете стратегической авиации, ее выходе на боевой курс или атаке Шахедами. В таком случае тревога будет длиться определенное время, пока минует угроза.

Превентивная тревога: что это значит для граждан

Жителям регионов, где объявлена воздушная тревога, необходимо взять документы, воду, лекарства и другие важные вещи и как можно быстрее пройти в укрытие или другое безопасное место.

Если нет возможности выйти из помещения, следует находиться как можно дальше от окон, например, в ванной, коридоре и т. д. Сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.

Хотя во время превентивной тревоги угроза еще не приобрела реального характера (например, ракета еще не достигла территории Украины), она предупреждает о возможной атаке, которая может произойти. Поэтому не стоит ее игнорировать.

Фото: Ukrainealarm

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