С начала полномасштабного вторжения РФ в Украине тысячи раз объявляли воздушные тревоги. За это время в разных регионах фиксировали как короткие сигналы, так и тревоги, которые длились сутки и дольше.

По актуальным данным сервиса статистики воздушных тревог Air-alarms.in.ua, которые мы проверили 29 сентября 2026 года, с 24 февраля 2022 года в Украине зафиксировали более 91 тыс. воздушных тревог.

Где была самая продолжительная воздушная тревога в Украине и сколько она длилась — читайте в материале Фактов ICTV.

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Самая продолжительная тревога в Украине: статистика

Самый длительный непрерывный сигнал воздушной тревоги с начала полномасштабной войны зафиксировали в Донецкой области.

Тревога началась 20 февраля 2026 года в 20:47 и длилась 87 часов 45 минут 12 секунд. Это более трех с половиной суток непрерывной опасности.

До этого рекорд принадлежал Харьковской области. В июле 2024 года там воздушная тревога длилась 50 часов 31 минуту 18 секунд. Сигнал начался 23 июля 2024 года в 18:31.

Еще один продолжительный сигнал зафиксировали на Черниговщине в октябре 2025 года. Там воздушная тревога длилась 49 часов 34 минуты.

Сколько воздушных тревог прозвучало в Украине

По состоянию на 29 сентября 2026 года Air-alarms.in.ua зафиксировал 91 661 воздушную тревогу за весь период с 24 февраля 2022 года.

Стоит учитывать, что сейчас система оповещения работает и на уровне отдельных районов. С декабря 2025 года такой подход стал основным по всей Украине. Если хотя бы в одном районе области продолжается воздушная тревога, сервис определяет непрерывный временной промежуток и учитывает его как тревогу для области. Это позволяет сравнивать новые данные с предыдущей статистикой, когда сигналы объявляли преимущественно на уровне областей.

Когда была самая продолжительная воздушная тревога в Киеве

Для Киева и Киевской области статистика ведется отдельно.

По данным карты воздушных тревог, в Киеве ночью 28 сентября 2026 года завершилась одна из продолжительных воздушных тревог. Сигнал не прекращался 9 часов 10 минут.

Воздушную тревогу в столице объявили 27 сентября в 15:46. Отбой прозвучал только в 00:56 28 сентября.

Продолжительная воздушная опасность была связана с массированной атакой российских ударных беспилотников.

С начала полномасштабной войны больше всего воздушных тревог за одни сутки в Киеве объявили 27 августа — в тот день сигнал звучал 13 раз.

Самая продолжительная непрерывная воздушная тревога в столице длилась 10 часов 32 минуты. Она началась в 22:55 28 ноября 2025 года, а отбой объявили в 09:27 29 ноября.

Продолжительной была и воздушная тревога в Киеве 25 августа 2024 года — она длилась 7 часов 46 минут. Еще один долгий сигнал зафиксировали 31 июля 2024 года — 7 часов 14 минут.

Долго ждали отбоя и 27 мая 2022 года. Тогда воздушная тревога в столице длилась 7 часов 55 минут.

Какие регионы чаще всего страдают от воздушных тревог

Статистика Air-alarms.in.ua показывает не только продолжительность сигналов, но и общее количество воздушных тревог в регионах. После перехода на районный уровень сервис изменил алгоритм подсчета, чтобы объединять сигналы, которые непрерывно продолжаются хотя бы в одном районе области.

Наибольшая продолжительность отдельных сигналов характерна прежде всего для прифронтовых областей. Например, в августе 2026 года самая продолжительная тревога по месячной статистике Air-alarms.in.ua также была зафиксирована на Донетчине — около 76,5 часа.

Как ведется статистика воздушных тревог

Air-alarms.in.ua получает информацию из Telegram-каналов, которые сообщают о начале и завершении воздушных тревог. Среди них есть как официальные источники, так и неофициальные OSINT-источники.

По умолчанию сервис использует официальные данные о тревогах на уровне областей и Киева. Отдельно можно просматривать статистику с учетом сигналов в городах и общинах, полученных из OSINT-источников.

Сам сервис также предупреждает, что статистика за первые недели полномасштабной войны может иметь определенные неточности, поскольку до 15 марта 2022 года официального источника данных о воздушных тревогах еще не было.

Самая продолжительная воздушная тревога в Украине: что известно на 29 сентября 2026 года

Итак, по состоянию на 29 сентября 2026 года самая продолжительная воздушная тревога в Украине длилась 87 часов 45 минут 12 секунд. Ее зафиксировали в Донецкой области 20 февраля 2026 года.

Предыдущий рекорд Харьковщины — 50 часов 31 минута 18 секунд — после этого переместился на второе место.

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