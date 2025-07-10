Удочки вместо рыбы: как работал План Маршалла в восстановлении Европы

Специальный представитель президента США Кит Келлог призвал международное сообщество создать для Украины современную версию Плана Маршалла.

Келлог напомнил, что после Второй мировой войны Соединенные Штаты реализовали План Маршалла, чтобы помочь европейским странам восстановиться, и выразил убеждение, что Украине сегодня нужна подобная международная поддержка.

Сегодня о Плане Маршалла говорят, когда речь идет о послевоенном восстановлении Украины. Этот термин используют как символ надежды на мощную финансовую поддержку от международных партнеров, которая поможет быстро восстановить экономику страны. Так, как в свое время западноевропейским странам помогли США после Второй мировой войны.

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Что означает План Маршалла и какую роль он сыграл в восстановлении мировой экономики, читайте в нашем материале.

План Маршалла: что это

5 июня 1947 года государственный секретарь США Джордж Маршалл во время выступления в Гарвардском университете объявил об инициативе масштабной поддержки европейских стран, подвергшихся экономическому опустошению в результате Второй мировой войны.

План Джорджа Маршалла одобрил Конгресс США, и 3 апреля 1948 года президент Гарри Трумэн подписал закон о его внедрении. В период с 1948 по 1951 год государства Европы получили около 15 миллиардов долларов помощи.

План Маршалла — это не только о деньгах. Это был продуманный геополитический проект с четкими целями, который США реализовали, чтобы стабилизировать Европу, усилить влияние Запада и одновременно поддержать собственную экономику.

Помощь тогда получили 16 стран, но львиную долю средств — Великобритания, Франция, Италия, Западная Германия и Нидерланды. При этом финансовая помощь не была огромной, ведь она составляла около 3% от ВВП стран-получателей. Гораздо важнее был механизм, как эти деньги тратились.

В чем сущность Плана Маршалла

План Маршалла был удачным международным политическим и экономическим проектом, который выполнял сразу несколько задач.

Что предусматривал План Маршалла:

Хотя формально страны сами должны были руководить восстановлением (было заявлено о национальной ответственности), на самом деле инициатива и контроль были в руках США.

США покупали товары у себя же, а затем отправляли их в Европу. Это стимулировало американское производство и уменьшало риски экономического кризиса в самих Штатах.

Европейские страны получали необходимые вещи, в частности сырье, машины, продукты. Это позволило быстро запустить производство и избежать дефицита.

Благодаря такой схеме страны не попадали в долги, потому что поставки не считались классическим импортом. А значит, не возрастала угроза девальвации валют.

Вместе с материальной поддержкой формировалась новая модель сотрудничества в Европе: и между теми, кто выиграл войну, и между побежденными. Это заложило фундамент единства континента.

Какие страны проигнорировали План Маршалла

США предложили присоединиться к Плану Маршалла всем европейским государствам, в том числе и странам Восточной Европы. Однако Советский Союз, рассматривая эту инициативу как средство расширения влияния США, запретил подконтрольным странам принимать помощь.

В результате участие в программе отклонили преимущественно те государства, которые находились под советским влиянием: Польша, Чехословакия, Венгрия, Румыния, Болгария, Албания, а также Югославия, которая впоследствии вышла из-под контроля СССР.

Сам Советский Союз также отказался от участия. Отдельно стояла Финляндия, которая, придерживаясь нейтралитета, решила не участвовать в программе.

Какую роль сыграл План Маршалла в послевоенном восстановлении Европы

Наибольший эффект План Маршалла имел в тех странах, где он дополнялся четкой национальной политикой восстановления.

Например, в Германии действовала стратегия ордолиберализма (когда государство создает условия для рынка, но не вмешивается в него), а во Франции, наоборот, действовала централизованная модель планирования с большим влиянием правительства.

Программа прежде всего должна была помочь восстановить экономику стран Западной Европы, с этим она справилась. Благодаря ей страны смогли вернуть долги, а средний класс укрепился.

США и Канада взамен получили новые рынки для своих товаров. Но были и политические последствия, ведь коммунистическое влияние в Европе ослабло, а Советский Союз оказался за “железным занавесом”.

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Джерело: Національний інститут стратегічних досліджень

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