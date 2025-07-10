Нидерланды выделили €300 млн на восстановление Украины

Нидерланды выделят 300 млн евро на восстановление Украины в 2025-2026 годах. Часть этих средств направят на восстановление энергетической инфраструктуры.

Об этом заявил министр иностранных дел страны Каспар Вельдкамп во время Конференции по вопросам восстановления Украины в Риме.

Помощь от Нидерландов: на что пойдут деньги

По словам Вельдкампа, €30 млн из этой суммы будет выделено на поддержку нидерландских компаний и организаций в создании проектов, способствующих восстановлению и устойчивому развитию Украины, через грантовую программу Фонд партнерства с Украиной.

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€52 млн будут потрачены в 2025 году на восстановление энергетической инфраструктуры и питьевого водоснабжения в Украине.

Еще €4 млн пойдут на строительство нового крыла Детской больницы во Львове в сотрудничестве с Центром детской онкологии имени принцессы Максимы в Утрехте.

Эти суммы являются частью средств, которые правительство Нидерландов ранее выделило на 2025 и 2026 годы для невоенной поддержки Украины.

Общая сумма составляет более €500 млн, или €252 млн в год.

О выделении первых €200 млн уже было объявлено ранее, теперь также определено назначение остальных средств.

По его словам, важно, чтобы международное сообщество поддерживало Украину не только оружием, но и финансово, экономически и социально.

— Это, так сказать, тыл за линией фронта. Наша финансовая и экономическая поддержка также будет способствовать более плавному восстановлению и сокращению расходов на реконструкцию, — отметил министр.

Ожидается, что во время Конференции глава МИД Нидерландов и министр экономики Украины Юлия Свириденко подпишут соглашение о сотрудничестве по продлению программы грантов Фонда партнерства с Украиной.

Ранее сообщалось, что Конференция пройдет 10-11 июля в Риме, где примут участие более 4 тыс. высокопоставленных чиновников.

Ключевым элементом обсуждения станет безопасность: какие шаги повысят цену агрессии, как заставить Россию к перемирию, а также какие конкретные действия необходимы для усиления Украины.

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