”Крота” в НАБУ курировал заместитель руководителя охраны Януковича – СБУ

Служба безопасности Украины и Офис генпрокурора задержали сотрудника Центрального аппарата НАБУ, который работал в элитном, закрытом подразделении Д-2 и шпионил для российской спецслужбы.

СБУ — о “кроте” ФСБ в НАБУ

Как установило расследование, подрывную деятельность агента координировал предатель Дмитрий Иванцов — заместитель руководителя охраны Януковича, который в феврале 2014 года помогал президенту-беглецу перебраться в Россию, а сам остался в Крыму, вступил в ряды оккупантов и был завербован ФСБ.

Служба безопасности задокументировала не менее 60 эпизодов передачи информации с ограниченным доступом Иванцову со стороны фигуранта.

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Среди прочего, “крот” собирал для ФСБ установочные данные украинских силовиков и других граждан, против которых враг планировал теракты и специальные информационные операции.

— Чтобы получить персональную информацию о потенциальных целях, фигурант использовал закрытые базы данных правоохранительных органов Украины, — говорится в сообщении.

За каждое выполненное задание агент получал от куратора деньги, которые поступали на его банковскую карточку.

По данным СБУ, ранее сотрудники службы сообщали руководству НАБУ о возможных рисках в отношении указанного сотрудника.

Однако ведомство, отмечают в СБУ, не приняло никаких мер реагирования, а фигурант продолжил работу на занимаемой должности и пытался уничтожить доказательства противоправной деятельности.

В ходе задержания у “крота” изъяли телефон и компьютерную технику, которые он использовал для контактов с куратором.

Сейчас агенту РФ сообщено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

Источник : СБУ

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