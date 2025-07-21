У сотрудников НАБУ проводят обыски СБУ и ОГПУ: все, что известно
Служба безопасности Украины совместно с Офисом генерального прокурора проводят спецоперацию по нейтрализации российского влияния на деятельность Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).
Об этом сообщил источник Общественного в СБУ.
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Известно, что сейчас продолжается серия обысков у детективов антикоррупционного ведомства, проходящих в разных регионах Украины.
Правоохранители подозревают работников НАБУ в государственной измене, незаконной торговле с Россией и коррупционной деятельности в пользу отдельных олигархов.
Один из детективов, по предварительной информации, мог передавать секретную информацию представителям РФ через лиц из окружения беглого экс-президента Виктора Януковича.
Другой фигурант дела уже задержан. Его подозревают в нелегальном бизнесе с Российской Федерацией.
В Нацбюро уже отреагировали на обыски и сообщили, что выясняют все обстоятельства.
— 21 июля у сотрудников НАБУ без постановлений суда проходят следственные действия, которые проводят сотрудники СБУ и Офиса Генерального прокурора. Сейчас выясняем все обстоятельства. Детали — позже, — сообщили в НАБУ.
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