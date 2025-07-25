Удари по Харкову коригував продавець дитячих візочків – СБУ

Кіберфахівці Служби безпеки затримали інформатора ФСБ, який коригував російські масовані ракетно-бомбові удари по Харкову.

Удари по Харкову коригував продавець дитячих візків

Як повідомили в СБУ, основним завданням фігуранта був пошук і передання координат мобільних вогневих груп, радіолокаційних і зенітно-ракетних комплексів ППО, що захищають небо над прифронтовим містом.

– У такий спосіб окупанти сподівалися знищити протиповітряну оборону обласного центру, щоб максимально зосередитися на атаках по цивільній інфраструктурі харків’ян, – ідеться в повідомленні.

Як встановило розслідування, виконавцем замовлень виявився 42-річний місцевий продавець дитячих візків, який потрапив до уваги ФСБ, коли публікував у соцмережах антиукраїнські коментарі.

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Щоб скоригувати удари, інформатор під час повітряної тривоги виходив на балкон власної квартири, розташованої на околицях міста, звідки стежив за роботою ППО. Він позначав координати потенційних цілей на гугл-картах і передавав їх куратору через анонімні чати.

За наявними даними, для ураження військових об’єктів окупанти планували залучити ракетне озброєння і надважкі керовані авіабомби.

Під час обшуків у квартирі затриманого вилучено телефон із доказами його контактів з окупантами.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України.

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Джерело : СБУ

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