Сколько воинов стали Героями Украины с начала полномасштабной войны: официальные данные

С начала полномасштабного вторжения России звание Героя Украины получили 684 украинских воина, 428 из них — посмертно.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Сколько воинов стали Героями Украины с начала полномасштабного вторжения

Очередным указом глава государства посмертно присвоил звание Героя Украины командиру бригады Лют Максиму Казбану. Ранее во Львове попрощались с воином 3-й штурмовой бригады Виталием Карвацким, также удостоенным этого звания.

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— Всегда помним и уважаем каждого и каждую, кто боролся за Украину, ее независимость и нормальную жизнь для наших людей, — отметил президент.

Напомним, что Ст. 6 ЗУ О государственных наградах предусматривает, что Звание Герой Украины присваивается гражданам Украины за совершение выдающегося геройского поступка или выдающегося трудового достижения. Герою Украины вручается орден Золотая Звезда за совершение выдающегося геройского поступка или орден Государства — за выдающиеся трудовые достижения.

Представление о присвоении звания Герой Украины вносят президенту Украины Верховная Рада Украины, Кабинет министров Украины, Конституционный суд Украины, Верховный суд, Офис генерального прокурора, министерства и другие центральные органы исполнительной власти, Совет министров Автономной Республики Крым, областные, Киевская и Севастопольская городские государственные администрации, а также — Комиссия государственных наград и геральдики при президенте Украины.

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