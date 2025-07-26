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Скільки воїнів стали Героями України з початку повномасштабної війни: офіційні дані

Зеленський: 684 військові стали Героями України, 428 — посмертно
Фото: Офіс президента

З початку повномасштабного вторгнення Росії звання Героя України здобули 684 українські воїни, 428 з них — посмертно.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Скільки воїнів стали Героями України з початку повномасштабного вторгнення

Черговим указом глава держави посмертно присвоїв звання Героя України командиру бригади Лють Максиму Казбану. Раніше у Львові попрощалися з воїном 3 штурмової бригади Віталієм Карвацьким, також удостоєним цього звання.

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— Завжди памʼятаємо та шануємо кожного й кожну, хто боровся за Україну, її незалежність і нормальне життя для наших людей, — зазначив президент.

Нагадаємо, що Ст. 6 ЗУ Про державні нагороди передбачає, що Звання Герой України присвоюється громадянам України за здійснення визначного геройського вчинку або визначного трудового досягнення. Герою України вручається орден Золота Зірка за здійснення визначного геройського вчинку або орден Держави – за визначні трудові досягнення.

Подання про присвоєння звання Герой України вносять президентові України Верховна Рада України, Кабінет міністрів України, Конституційний суд України, Верховний суд, Офіс генерального прокурора, міністерства та інші центральні органи виконавчої  влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська  міські державні адміністрації, а також – Комісія державних  нагород та геральдики при президентові України.

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