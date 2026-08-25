Після початку бойових дій на Донбасі та повномасштабного вторгнення РФ, про героїв українці знають не лише з підручників і фільмів.

Цим почесним званням президент нагороджує воїнів за мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. На жаль, часто – посмертно. Герой України посмертно: що відомо про державну допомогу сім’ям загиблих захисників та як її отримати – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Кому присвоюється звання Героя України посмертно: роз’яснення експерта

Адвокат і представник громадської організації Платформа прав людини Євген Воробйов зазначає, що нагородження державними нагородами провадиться указом президента України. Нагородженому вручається державна нагорода та документ, що посвідчує нагородження нею. Воно також може бути проведено посмертно.

Зараз дивляться

Як відомо, Ст. 6 ЗУ Про державні нагороди передбачає, що Звання Герой України присвоюється громадянам України за здійснення визначного геройського вчинку або визначного трудового досягнення. Герою України вручається орден Золота Зірка за здійснення визначного геройського вчинку або орден Держави – за визначні трудові досягнення.

Подання про присвоєння звання Герой України вносять президентові України Верховна Рада України, Кабінет міністрів України, Конституційний суд України, Верховний суд, Офіс генерального прокурора, міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, а також – Комісія державних нагород та геральдики при президентові України.

Отже, в нашому випадку МО України подає подання на військовослужбовця.

Попередній розгляд подань та інших матеріалів про присвоєння звання Герой України за здійснення визначного геройського вчинку особами, які брали безпосередню участь у здійсненні заходів із забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави, здійснюється експертною групою, утвореною при Комісії державних нагород і геральдики при Президентові України.

З кого формується експертна група

За словами експерта, вона формується з представників:

Міністерства оборони України;

Апарату головнокомандувача Збройних сил України;

Генерального штабу ЗСУ;

Командувань видів;

Окремих родів військ (сил) ЗСУ;

Командувань оперативно-стратегічних угруповань військ;

Міністерства внутрішніх справ;

Національної гвардії України;

Державної прикордонної служби;

Державної служби України з надзвичайних ситуацій;

Служби безпеки України;

Служби зовнішньої розвідки України;

Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації;

Управління державної охорони України;

Офісу президента.

Герой України посмертно: хто може отримати виплати

Відповідно до Постанови КМУ від 26.02.2020 № 144 одержувачами грошової винагороди є громадяни України з числа:

осіб, яким присвоєно звання Герой України з врученням ордена “Золота Зірка” (далі – Герой України);

членів сімей осіб, яким присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена “Золота Зірка” посмертно, або у разі смерті Героя України (далі – члени сімей).

До членів сім’ї Героя України належать дружина (чоловік), діти, батьки.

Герой України посмертно: сума виплат

Грошова винагорода таким сім’ям виплачується в 50-кратному розмірі прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року (166 400 грн станом на 2026 рік), в якому присвоєно звання Герой України.

Для отримання грошової винагороди член сім’ї подає особисто чи надсилає поштою органові соціального захисту населення за місцем проживання заяву про виплату грошової винагороди із зазначенням власного поточного рахунка в банківській установі. За малолітню чи неповнолітню дитину, заяву подає її законний представник.

До заяви додаються копії:

паспорта громадянина України повнолітньої особи;

довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;

свідоцтва про смерть Героя України;

документа про присвоєння звання Герой України із врученням ордена Золота Зірка;

свідоцтва про шлюб (для виплати грошової винагороди дружині або чоловікові);

свідоцтва про народження дитини, паспорта громадянина України (у разі наявності) – для виплати грошової винагороди дитині;

рішення районної, районної у м. Києві держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі їх створення), сільської, селищної ради або суду про встановлення опіки чи піклування над дитиною-сиротою, дитиною, позбавленою батьківського піклування (у разі здійснення опіки або піклування над дітьми Героя України) – для виплати грошової винагороди дитині Героя України;

свідоцтва про народження Героя України (для виплати грошової винагороди батькам загиблого).

Окрім згаданого, в ст. 9 ЗУ Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні, передбачено низку відповідних пільг членам сім’ї Героя України.

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