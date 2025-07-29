Зеленський підписав закон про обов’язкову військову підготовку студентів-медиків

Президент Володимир Зеленський підписав закон № 13276 про військову підготовку громадян за програмою підготовки офіцерів запасу медичної служби.

Повідомлення про це розміщено на сайті парламенту.

Військова підготовка студентів-медиків: про що закон

Законопроєктом встановлюється, що військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу проходять:

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на добровільній основі — громадяни України, які мають або здобувають освітній ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, придатні до військової служби за станом здоров’я і пройшли професійно-психологічний відбір;

в обов’язковому порядку – громадяни України, які здобувають вищу освіту за медичними та фармацевтичними спеціальностями, придатні до військової служби за станом здоров’я і пройшли професійно-психологічний відбір.

Закон набере чинності з дня, наступного за днем опублікування, і вводиться в дію з 1 січня 2026 року.

Нагадаємо, що 16 липня Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №13276, який повертає обов’язкову офіцерську підготовку для студентів-медиків і фармацевтів.

Ця вимога стосується як державних, так і приватних закладів вищої освіти і набере чинності 1 січня 2026 року.

У повідомленні МОЗ йдеться, що, згідно з новим законом, всі громадяни України, які навчаються у ЗВО за спеціальностями медичного та фармацевтичного профілю, придатні до військової служби за станом здоров’я та пройшли професійно-психологічний відбір, зобов’язані проходити військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу.

Джерело : Верховна Рада

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