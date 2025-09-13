Министерство обороны Украины объявило о создании сплошных дронных линий до 30 км, чтобы остановить продвижение врага и заставить Москву сесть за стол переговоров.

Об этом заявил министр обороны Украины Денис Шмыгаль на ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES).

Шмыгаль о создании линий дронов

По словам Шмыгаля, ключевые приоритеты Украины — сохранить жизнь военных, укрепить защиту неба и масштабировать дальнобойные удары.

Украина нуждается для этого в FPV-дронах, роботизированных системах, снарядах, системах противовоздушной обороны (ПВО) и дронах-перехватчиках, отметил министр обороны.

— Мы должны создать так называемую Kill Zone. Это линии дронов, которые перекрывают 10, 15 или даже 30 км территории, делая невозможным продвижение врага, — сказал Шмыгаль.

Глава Минобороны обратил внимание на развитие оборонных инноваций, в частности финансирование стартапов по модели венчурного фонда, что дало толчок внедрению инноваций в украинской разработке в сфере вооружения.

В Киеве уже работает инновационный центр, который поддерживает подобные проекты, а Украина готова создавать совместные предприятия с европейскими странами и привлекать инвестиции, подчеркнул Шмыгаль.

Недавно президент Владимир Зеленский заявил, что Украина намерена наладить производство дронов-перехватчиков, что должно привести к увеличению количества сбитых российских ударных беспилотников Shahed.

Фото : Минобороны

