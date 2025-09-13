То, что происходит сейчас в Европе, напоминает события 1938 года, когда Чехословакия просила помощи против Германии, но, оставшись без поддержки, попала в руки нацистов.

Об этом заявила вице-президент Европейской комиссии Кая Каллас в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Каллас об угрозе большой войны в Европе

По словам вице-президента Еврокомиссии, если падет Украина, тогда под угрозой окажется безопасность всей Европы.

Каллас подчеркнула, что переговоры о территориальных уступках Российской Федерации — это ловушка.

Вице-президент Еврокомиссии напомнила, что российская тактика всегда одинакова: требовать чужое, усиливать давление ультиматумами и впоследствии получать больше, чем изначально возможно.

В то же время Кая Каллас сообщила, что Евросоюз готовит уже 19 пакет санкций, отметив, что из-за ограничений Россия потеряла $450 млн и рассматривается еще много креативных решений.

