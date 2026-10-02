Студенты дневной и дуальной форм обучения имеют право на отсрочку от мобилизации. Несмотря на наличие отсрочки, студенты обязаны выполнять все требования законодательства о воинском учете.

Факты ICTV узнавали, что будет, если студент откажется от прохождения ВВК, и должен ли он проходить комиссию.

Должен ли студент проходить ВВК, чтобы оформить отсрочку

Мужчины должны состоять на воинском учете и своевременно обновлять военно-учетные документы. Однако сам факт нахождения на учете не означает, что студента-призывника в возрасте до 25 лет можно принудительно направить на ВВК.

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Законодательство не предусматривает обязательного прохождения медосмотра студентом без его добровольного согласия на мобилизацию. ВВК необходима для определения годности лица к военной службе во время мобилизации.

Отдельно законодательство определяет порядок действий для тех, кто оформляет отсрочку. Согласно постановлению Кабмина №560, если военнообязанный уже подал заявление на отсрочку, направлять его на ВВК до принятия решения по этому заявлению не должны.

То есть ТЦК не может требовать сначала пройти медосмотр, а уже после этого рассматривать вопрос об отсрочке. Само отсутствие пройденной ВВК не является законным основанием для отказа в отсрочке.

Для студентов действует отдельное основание для получения отсрочки. Речь идет о тех, кто обучается по дневной или дуальной форме и не нарушает установленную законом последовательность получения образования. В таком случае право на отсрочку связано именно с обучением, а не с выводом ВВК о годности или негодности к военной службе.

Но здесь есть исключение. Постановление №560 предусматривает, что если военнообязанный ранее был признан ограниченно годным, но не прошел повторное медицинское освидетельствование для определения годности, его направляют на ВВК. Это касается и студентов.

Имеет ли право студент отказаться от прохождения ВВК

Наличие отсрочки само по себе не освобождает военнообязанного от обязанности реагировать на официальные вызовы ТЦК. Если повестка вручена надлежащим образом, необходимо явиться в определенные дату и время или иметь подтверждение, что ВВК проходит в другом порядке.

Неявка без уважительных причин может привести к внесению информации о нарушении правил воинского учета или объявлению человека в розыск.

Отказ от прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК) является прямым нарушением действующего законодательства Украины. Согласно приказу Министерства обороны № 402 от 14.08.2008 года, основная задача ВВК заключается в определении годности граждан к военной службе.

Можно ли пройти ВВК без посещения ТЦК

С 2024 года военнообязанные могут самостоятельно сформировать направление на ВВК через приложение Резерв+. После этого медосмотр можно пройти в определенном медицинском учреждении по месту фактического проживания, не посещая ТЦК лично.

После завершения осмотра медучреждение передает информацию о результатах ВВК в ТЦК. Адвокат также рекомендует сообщить территориальному центру комплектования о сформированном направлении и дате прохождения медосмотра. Это позволяет подтвердить, что военнообязанный выполняет требование о прохождении ВВК без личного визита в ТЦК.

Отказ студента от прохождения ВВК: ответственность

За отказ от выполнения своих воинских обязанностей, в частности прохождения военно-врачебной комиссии, предусмотрена административная ответственность согласно части второй статьи 210-1 КУоАП. Размер штрафа за такое правонарушение составляет от 17 000 до 25 500 гривен.

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