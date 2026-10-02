Студенти денної та дуальної форм навчання мають право на відстрочку від мобілізації. Попри наявність відстрочки, студенти зобов’язані виконувати всі вимоги законодавства про військовий облік.

Факти ICTV дізнавалися, що буде, якщо студент відмовиться від проходження ВЛК, і чи повинен він проходити комісію.

Чи повинен студент проходити ВЛК, щоб оформити відстрочку

Чоловіки мають перебувати на військовому обліку та своєчасно оновлювати військово-облікові документи. Однак сам факт перебування на обліку не означає, що студента-призовника віком до 25 років можна примусово направити на ВЛК.

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Законодавство не передбачає обов’язкового проходження медогляду студентом без його добровільної згоди на мобілізацію. ВЛК потрібна для визначення придатності особи до військової служби під час мобілізації.

Окремо законодавство визначає порядок дій для тих, хто оформлює відстрочку. Відповідно до постанови Кабміну №560, якщо військовозобов’язаний уже подав заяву на відстрочку, направляти його на ВЛК до ухвалення рішення за цією заявою не повинні.

Тобто ТЦК не може вимагати спочатку пройти медогляд, а вже після цього розглядати питання про відстрочку. Сама відсутність пройденої ВЛК не є законною підставою для відмови у відстрочці.

Для студентів діє окрема підстава для отримання відстрочки. Йдеться про тих, хто навчається за денною або дуальною формою та не порушує визначену законом послідовність здобуття освіти. У такому разі право на відстрочку пов’язане саме з навчанням, а не з висновком ВЛК про придатність чи непридатність до військової служби.

Але тут є виняток. Постанова №560 передбачає, якщо військовозобов’язаний раніше був визнаний обмежено придатним, але не пройшов повторний медичний огляд для визначення придатності, його направляють на ВЛК. Це стосується і студентів.

Чи має право студент відмовитися від проходження ВЛК

Наявність відстрочки сама по собі не звільняє військовозобов’язаного від обов’язку реагувати на офіційні виклики ТЦК. Якщо повістка вручена належним чином, потрібно з’явитися у визначені дату та час або мати підтвердження, що ВЛК проходиться в іншому порядку.

Безпідставна неявка може призвести до внесення інформації про порушення правил військового обліку або оголошення людини в розшук.

Відмова від проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) є прямим порушенням чинного законодавства України. Згідно з наказом Міністерства оборони № 402 від 14.08.2008 року, основне завдання ВЛК полягає у визначенні придатності громадян до військової служби.

Чи можна пройти ВЛК без відвідування ТЦК

Із 2024 року військовозобов’язані можуть самостійно сформувати направлення на ВЛК через застосунок Резерв+. Після цього медогляд можна пройти у визначеному медичному закладі за місцем фактичного проживання, не відвідуючи ТЦК особисто.

Після завершення огляду медзаклад передає інформацію про результати ВЛК до ТЦК. Адвокатка також радить повідомити територіальний центр комплектування про сформоване направлення та дату проходження медогляду. Це дає змогу підтвердити, що військовозобов’язаний виконує вимогу щодо проходження ВЛК без особистого візиту до ТЦК.

Відмова студента від проходження ВЛК: відповідальність

За відмову від виконання своїх військових обов’язків, зокрема проходження військово-лікарської комісії, передбачена адміністративна відповідальність, згідно з частиною другою статті 210-1 КУпАП. Розмір штрафу за таке правопорушення становить від 17 000 до 25 500 гривень.

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