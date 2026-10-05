Приближается отопительный сезон, а вместе с ним у многих семей растут расходы на коммунальные услуги. Для семей с невысокими доходами это существенно увеличивает финансовую нагрузку.

Как рассчитывается субсидия на коммунальные услуги в 2026 году, читайте на Фактах ICTV.

Кто имеет право на жилищную субсидию в 2026 году

Пенсионный фонд Украины напоминает, что жилищная субсидия является безвозвратной государственной помощью для домохозяйств, которым сложно самостоятельно оплачивать коммунальные услуги. Ее размер для каждой семьи определяют отдельно.

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Государство компенсирует часть расходов на жилищно-коммунальные услуги, если их стоимость в пределах установленных социальных нормативов превышает сумму, которую домохозяйство должно оплачивать самостоятельно.

Поэтому сама по себе небольшая зарплата или пенсия еще не гарантирует назначение выплаты. При расчете учитывают доходы семьи, количество ее членов, перечень коммунальных услуг и их стоимость.

Социальная норма жилья для расчета субсидии составляет 13,65 кв. м общей площади на одного человека и дополнительно 35,22 кв. м на домохозяйство.

Как рассчитывается субсидия 2026

В ПФУ рассказали, как самостоятельно рассчитать субсидию. Размер помощи определяют как разницу между стоимостью коммунальных услуг в пределах социальных нормативов и обязательным платежом семьи.

Обязательный платеж зависит от доходов домохозяйства. Сначала определяют среднемесячный доход на одного человека. Для этого совокупный доход семьи делят на количество членов домохозяйства.

Как рассчитать размер субсидии на коммунальные услуги:

среднемесячный доход на одного человека ÷ 3 209 ÷ 2 × 15%.

В этой формуле:

3 209 грн — прожиточный минимум на одного человека, установленный на 2026 год;

2 — базовый коэффициент;

15% — базовая норма платы за жилищно-коммунальные услуги.

Полученный процент применяют к среднемесячному совокупному доходу домохозяйства. Так определяют сумму, которую семья должна оплачивать самостоятельно.

Если стоимость коммунальных услуг в пределах социальных нормативов выше этого обязательного платежа, разницу компенсирует государство в виде субсидии.

Как рассчитывается размер жилищной субсидии и какие доходы учитывают

Для назначения жилищной субсидии учитывают доходы членов домохозяйства за определенный законодательством расчетный период.

В совокупный доход входят:

заработная плата после уплаты налогов и военного сбора;

денежное обеспечение военнослужащих после уплаты военного сбора;

пенсия;

стипендия;

социальные выплаты;

пособие по безработице и другие страховые выплаты;

денежные переводы из-за границы;

доходы, определенные законодательством.

Для назначения субсидии на отопительный период 2026–2027 годов учитывают доходы за I и II кварталы 2026 года.

Как рассчитывается субсидия на отопительный сезон

При определении выплаты учитывают, к какому сезону относится период обращения. Неотопительный сезон длится с 1 мая по 30 сентября, а отопительный — с 1 октября по 30 апреля.

Для отопительного периода расходы на коммунальные услуги рассчитывают с учетом отопления, поэтому сумма помощи отличается от той, которую семья получала летом.

Для услуг, непосредственно связанных с отоплением, расчет проводят с учетом продолжительности отопительного сезона, а именно с 16 октября по 15 апреля включительно.

Если в неотопительный период рассчитанная субсидия составляла 0 грн, это не означает автоматическую потерю права на помощь. Выплата может быть нулевой из-за того, что стоимость услуг не превысила обязательный платеж.

Кому субсидию в 2026 году пересчитают автоматически

Для большинства домохозяйств, которые уже получали жилищную субсидию, Пенсионный фонд проводит новый расчет без повторного обращения.

Автоматический перерасчет также проводят семьям, у которых в неотопительный период размер субсидии составлял 0 грн. Поэтому в таком случае осенью не нужно повторно подавать заявление.

Кому нужно возобновить заявление на субсидию

Есть ситуации, когда автоматического перерасчета недостаточно. Новое заявление и декларацию нужно подать, в частности, если:

субсидию оформляют впервые;

в предыдущем периоде в ее назначении отказали;

изменился состав домохозяйства или семьи члена домохозяйства;

изменился перечень жилищно-коммунальных услуг;

фактическое количество людей, которые проживают в жилье, не совпадает с количеством зарегистрированных;

появились другие обстоятельства, способные повлиять на право на помощь или ее размер;

домохозяйство арендует жилье;

получатель имеет статус внутренне перемещенного лица;

семья покупает твердое топливо для отопления.

Когда в субсидии могут отказать

Право на помощь определяют не только по доходам. Пенсионный фонд также проверяет имущественное положение домохозяйства и другие обстоятельства.

Среди оснований, которые могут повлиять на назначение субсидии, — совершение крупной покупки или одноразового платежа на сумму свыше 100 тыс. грн. Исключение составляют, в частности, расходы на медицинские и образовательные услуги.

На право на помощь также может повлиять ситуация, когда среди членов домохозяйства есть взрослые, которые официально не работают, не учатся и за которых не уплачивается ЕСВ.

Еще одно обстоятельство — банковский депозит на сумму свыше 100 тыс. грн или автомобиль возрастом до пяти лет.

Таким образом, при рассмотрении заявления оценивают не только уровень доходов, но и совокупность предусмотренных законодательством условий.

Когда подавать документы на субсидию

Если право на помощь возникло с начала отопительного сезона, заявление рекомендуют подать в течение первых двух месяцев.

В случае обращения в октябре или ноябре 2026 года субсидию назначат с начала отопительного периода, но не ранее момента возникновения права на нее.

Если документы подать позже, помощь будут назначать с месяца обращения.

Как оформить жилищную субсидию в 2026 году

Подать заявление можно несколькими способами:

лично в сервисном центре Пенсионного фонда;

по почте;

через вебпортал электронных услуг ПФУ;

через мобильное приложение Пенсионный фонд;

в ЦНАПе;

через уполномоченных должностных лиц территориальных общин;

через Портал Дія.

Проверить состояние рассмотрения дела и сумму назначенной помощи можно в личном кабинете на вебпортале Пенсионного фонда в разделе Моя субсидия.

Там отображается актуальный статус дела, в частности информация о назначении выплаты, ее нулевом размере или нахождении документов на рассмотрении. Также можно увидеть сумму субсидии отдельно за неотопительный и отопительный периоды.

Таким образом, размер жилищной субсидии в 2026 году зависит от доходов конкретной семьи, ее состава и расходов на коммунальные услуги. Для большинства тех, кто уже получал помощь, переход на отопительный сезон происходит автоматически. Если обстоятельства изменились или субсидию оформляют впервые, необходимо подать заявление и необходимые документы.

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