Наближається опалювальний сезон, а разом із ним у багатьох родин зростають витрати на комунальні послуги. Для сімей із невисокими доходами це суттєво збільшує фінансове навантаження.

Як розраховується субсидія на комунальні послуги у 2026 році, читайте на Фактах ICTV.

Хто має право на житлову субсидію у 2026 році

Пенсійний фонд України нагадує, що житлова субсидія є безповоротною державною допомогою для домогосподарств, яким складно самостійно оплачувати комунальні послуги. Її розмір для кожної родини визначають окремо.

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Держава компенсує частину витрат на житлово-комунальні послуги, якщо їхня вартість у межах установлених соціальних нормативів перевищує суму, яку домогосподарство має сплачувати самостійно.

Тому сама по собі невелика зарплата чи пенсія ще не гарантує призначення виплати. Під час розрахунку враховують доходи родини, кількість її членів, перелік комунальних послуг та їхню вартість.

Соціальна норма житла для розрахунку субсидії становить 13,65 кв. м загальної площі на одну особу та додатково 35,22 кв. м на домогосподарство.

Як розраховується субсидія 2026

У ПФУ розповіли, як самостійно розрахувати субсидію. Розмір допомоги визначають як різницю між вартістю комунальних послуг у межах соціальних нормативів та обов’язковим платежем родини.

Обов’язковий платіж залежить від доходів домогосподарства. Спочатку визначають середньомісячний дохід на одну людину. Для цього сукупний дохід сім’ї ділять на кількість членів домогосподарства.

Як розрахувати розмір субсидії на комунальні послуги:

середньомісячний дохід на одну особу ÷ 3 209 ÷ 2 × 15%.

У цій формулі:

3 209 грн — прожитковий мінімум на одну особу, встановлений на 2026 рік;

2 — базовий коефіцієнт;

15% — базова норма плати за житлово-комунальні послуги.

Отриманий відсоток застосовують до середньомісячного сукупного доходу домогосподарства. Так визначають суму, яку сім’я повинна оплачувати самостійно.

Якщо вартість комунальних послуг у межах соціальних нормативів вища за цей обов’язковий платіж, різницю компенсує держава у вигляді субсидії.

Як розраховується розмір житлової субсидії та які доходи враховують

Для призначення житлової субсидії враховують доходи членів домогосподарства за визначений законодавством розрахунковий період.

До сукупного доходу входять:

заробітна плата після сплати податків та військового збору;

грошове забезпечення військовослужбовців після сплати військового збору;

пенсія;

стипендія;

соціальні виплати;

допомога по безробіттю та інші страхові виплати;

грошові перекази з-за кордону;

доходи, визначені законодавством.

Для призначення субсидії на опалювальний період 2026-2027 років враховують доходи за І та ІІ квартали 2026 року.

Як розраховується субсидія на опалювальний сезон

При визначенні виплати враховують, до якого сезону належить період звернення. Неопалювальний сезон триває з 1 травня до 30 вересня, а опалювальний з 1 жовтня до 30 квітня.

Для опалювального періоду витрати на комунальні послуги розраховують з урахуванням опалення, тому сума допомоги відрізняється від тієї, яку родина отримувала влітку.

Для послуг, безпосередньо пов’язаних з опаленням, розрахунок здійснюють з урахуванням тривалості опалювального сезону, а саме з 16 жовтня до 15 квітня включно.

Якщо в неопалювальний період розрахована субсидія становила 0 грн, це не означає автоматичну втрату права на допомогу. Виплата може бути нульовою через те, що вартість послуг не перевищила обов’язковий платіж.

Кому субсидію у 2026 році перерахують автоматично

Для більшості домогосподарств, які вже отримували житлову субсидію, Пенсійний фонд проводить новий розрахунок без повторного звернення.

Автоматичний перерахунок також проводять сім’ям, у яких у неопалювальний період розмір субсидії становив 0 грн. Тому в такому випадку восени не потрібно знову подавати заяву.

Кому потрібно поновити заяву на субсидію

Є ситуації, коли автоматичного перерахунку недостатньо. Нову заяву та декларацію потрібно подати, зокрема, якщо:

субсидію оформлюють уперше;

у попередньому періоді в її призначенні відмовили;

змінився склад домогосподарства або сім’ї члена домогосподарства;

змінився перелік житлово-комунальних послуг;

фактична кількість людей, які проживають у помешканні, не збігається з кількістю зареєстрованих;

з’явилися інші обставини, здатні вплинути на право на допомогу або її розмір;

домогосподарство орендує житло;

отримувач має статус внутрішньо переміщеної особи;

родина купує тверде паливо для опалення.

Коли у субсидії можуть відмовити

Право на допомогу визначають не лише за доходами. Пенсійний фонд також перевіряє майновий стан домогосподарства та інші обставини.

Серед підстав, які можуть вплинути на призначення субсидії, здійснення великої покупки або одноразового платежу на суму понад 100 тис. грн. Виняток становлять, зокрема, витрати на медичні та освітні послуги.

На право на допомогу також може вплинути ситуація, коли серед членів домогосподарства є дорослі, які офіційно не працюють, не навчаються та за яких не сплачується ЄСВ.

Ще одна обставина банківський депозит на суму понад 100 тис. грн або автомобіль віком до п’яти років.

Отже, під час розгляду заяви оцінюють не лише рівень доходів, а сукупність передбачених законодавством умов.

Коли подавати документи на субсидію

Якщо право на допомогу виникло з початку опалювального сезону, заяву рекомендують подати протягом перших двох місяців.

У разі звернення у жовтні або листопаді 2026 року субсидію призначать із початку опалювального періоду, але не раніше моменту виникнення права на неї.

Якщо документи подати пізніше, допомогу призначатимуть із місяця звернення.

Як оформити житлову субсидію у 2026 році

Подати заяву можна кількома способами:

особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду;

поштою;

через вебпортал електронних послуг ПФУ;

через мобільний застосунок Пенсійний фонд;

у ЦНАПі;

через уповноважених посадових осіб територіальних громад;

через Портал Дія.

Перевірити стан розгляду справи та суму призначеної допомоги можна в особистому кабінеті на вебпорталі Пенсійного фонду у розділі Моя субсидія.

Там відображається актуальний статус справи, зокрема інформація про призначення виплати, її нульовий розмір або перебування документів на розгляді. Також можна побачити суму субсидії окремо за неопалювальний та опалювальний періоди.

Отже, розмір житлової субсидії у 2026 році залежить від доходів конкретної родини, її складу та витрат на комунальні послуги. Для більшості тих, хто вже отримував допомогу, перехід на опалювальний сезон відбувається автоматично. Якщо обставини змінилися або субсидію оформлюють уперше, необхідно подати заяву та необхідні документи.

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