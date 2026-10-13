Программа психологической поддержки украинских женщин Regeneration, основанная Фондом Елены Пинчук, совместно с сетью Книгарня Є запустила специальную подборку литературы о психическом здоровье.

Книги помогут лучше понять собственные эмоции, пережить сложные жизненные периоды и обрести внутреннюю опору.

Книги о психическом здоровье: что можно найти в подборке

В книжных магазинах сети появились психологические полки Regeneration × Книгарня Є. Подборку сформировали специалисты книжного магазина и психологи-фасилитаторы программы Regeneration.

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В подборку вошли книги о самопознании, отношениях, травматическом опыте, войне, сложных эмоциях и жизненных изменениях.

Чтобы было легче выбрать литературу, к каждой книге добавили рекомендацию психолога. В ней объясняют, кому может быть полезна эта книга, какие вопросы она затрагивает и почему стоит обратить на нее внимание.

Директор Фонда Елены Пинчук Ольга Сердюк отметила, что в условиях постоянного стресса и неопределенности важно находить способы поддерживать себя и лучше понимать собственное эмоциональное состояние.

По её словам, иногда путь к этому начинается с прочитанной истории, в которой человек узнает свои переживания, или с мысли, которая помогает по-другому взглянуть на свой опыт.

Психологические полки Regeneration × Книгарня Є доступны в Киеве, Львове, Сумах, Днепре, Николаеве, Одессе, Запорожье и Ивано-Франковске.

Ко Всемирному дню психического здоровья, который отмечается 10 октября, в Книгарня Є также провели встречу с психологом и преподавателем программы Regeneration Анной Бородиной.

Во время лекции Как заботиться о себе в сложные времена: замечать, проживать, поддерживать участники обсудили, как распознавать собственные эмоции, лучше понимать своё состояние и не накапливать переживания.

Что известно о программе Regeneration

Regeneration — программа ментальной поддержки украинских женщин, которую Фонд Елены Пинчук запустил в 2022 году совместно с ОО Институт процесс-ориентированной работы в Украине имени Григория Сковороды.

Программа создана для женщин, которые живут в условиях длительного стресса из-за войны и нуждаются в психологической поддержке и пространстве для восстановления.

Участницы присоединяются к групповым программам с психологами, где могут обсуждать свои переживания, лучше понимать собственное состояние и искать способы преодолевать жизненные вызовы.

За время работы Regeneration поддержку получили более 3 тыс. украинских женщин.

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