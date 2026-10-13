Програма ментальної підтримки українських жінок Regeneration, започаткована Фондом Олени Пінчук, спільно з мережею Книгарня Є запустила спеціальну добірку літератури про ментальне здоров’я.

Книги допоможуть краще зрозуміти власні емоції, пережити складні життєві періоди та знайти внутрішню опору.

Книги про ментальне здоров’я: що можна знайти в добірці

У книгарнях мережі з’явилися психологічні полички Regeneration × Книгарня Є. Добірку сформували фахівці книгарні та психологи-фасилітатори програми Regeneration.

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До добірки увійшли книги про самопізнання, стосунки, травматичний досвід, війну, складні емоції та життєві зміни.

Щоб було легше обрати літературу, до кожної книги додали рекомендацію психолога. У ній пояснюють, кому може бути корисне видання, які питання воно охоплює та чому варто звернути на нього увагу.

Директорка Фонду Олени Пінчук Ольга Сердюк зазначила, що в умовах постійного стресу та невизначеності важливо знаходити способи підтримувати себе й краще розуміти власний емоційний стан.

За її словами, іноді шлях до цього починається з прочитаної історії, у якій людина впізнає власні переживання, або з думки, що допомагає інакше подивитися на свій досвід.

Психологічні полички Regeneration × Книгарня Є доступні в Києві, Львові, Сумах, Дніпрі, Миколаєві, Одесі, Запоріжжі та Івано-Франківську.

До Всесвітнього дня психічного здоров’я, який відзначають 10 жовтня, у Книгарні Є» також провели зустріч із психологинею та викладачкою програми Regeneration Анною Бородіною.

Під час лекції Як турбуватися про себе у складні часи: помічати, проживати, підтримувати учасники обговорили, як розпізнавати власні емоції, краще розуміти свій стан і не накопичувати переживання.

Що відомо про програму Regeneration

Regeneration — програма ментальної підтримки українських жінок, яку Фонд Олени Пінчук започаткував у 2022 році спільно з ГО Інститут Процес-орієнтованої роботи в Україні імені Григорія Сковороди.

Програма створена для жінок, які живуть в умовах тривалого стресу через війну та потребують психологічної підтримки й простору для відновлення.

Учасниці долучаються до групових програм із психологами, де можуть обговорювати свої переживання, краще розуміти власний стан і шукати способи долати життєві виклики.

За час роботи Regeneration підтримку отримали понад 3 тис. українських жінок.

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