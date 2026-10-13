Як краще зрозуміти себе: Regeneration та Книгарня Є створили психологічну добірку книг
- Regeneration та Книгарня Є запустили спільну добірку літератури про ментальне здоров’я.
- Книги охоплюють теми самопізнання, емоцій, стосунків, війни та життєвих змін.
- До кожного видання додали рекомендацію психолога, яка допоможе читачам зробити вибір.
Програма ментальної підтримки українських жінок Regeneration, започаткована Фондом Олени Пінчук, спільно з мережею Книгарня Є запустила спеціальну добірку літератури про ментальне здоров’я.
Книги допоможуть краще зрозуміти власні емоції, пережити складні життєві періоди та знайти внутрішню опору.
Книги про ментальне здоров’я: що можна знайти в добірці
У книгарнях мережі з’явилися психологічні полички Regeneration × Книгарня Є. Добірку сформували фахівці книгарні та психологи-фасилітатори програми Regeneration.
До добірки увійшли книги про самопізнання, стосунки, травматичний досвід, війну, складні емоції та життєві зміни.
Щоб було легше обрати літературу, до кожної книги додали рекомендацію психолога. У ній пояснюють, кому може бути корисне видання, які питання воно охоплює та чому варто звернути на нього увагу.
Директорка Фонду Олени Пінчук Ольга Сердюк зазначила, що в умовах постійного стресу та невизначеності важливо знаходити способи підтримувати себе й краще розуміти власний емоційний стан.
За її словами, іноді шлях до цього починається з прочитаної історії, у якій людина впізнає власні переживання, або з думки, що допомагає інакше подивитися на свій досвід.
Психологічні полички Regeneration × Книгарня Є доступні в Києві, Львові, Сумах, Дніпрі, Миколаєві, Одесі, Запоріжжі та Івано-Франківську.
До Всесвітнього дня психічного здоров’я, який відзначають 10 жовтня, у Книгарні Є» також провели зустріч із психологинею та викладачкою програми Regeneration Анною Бородіною.
Під час лекції Як турбуватися про себе у складні часи: помічати, проживати, підтримувати учасники обговорили, як розпізнавати власні емоції, краще розуміти свій стан і не накопичувати переживання.
Що відомо про програму Regeneration
Regeneration — програма ментальної підтримки українських жінок, яку Фонд Олени Пінчук започаткував у 2022 році спільно з ГО Інститут Процес-орієнтованої роботи в Україні імені Григорія Сковороди.
Програма створена для жінок, які живуть в умовах тривалого стресу через війну та потребують психологічної підтримки й простору для відновлення.
Учасниці долучаються до групових програм із психологами, де можуть обговорювати свої переживання, краще розуміти власний стан і шукати способи долати життєві виклики.
За час роботи Regeneration підтримку отримали понад 3 тис. українських жінок.