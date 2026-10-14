Тепловые электростанции и теплоэлектроцентрали работают за счет тепловой энергии, но выполняют разные задачи. Одни в первую очередь обеспечивают страну электроэнергией, другие дополнительно поставляют потребителям тепло для отопления и горячей воды. Из-за похожих названий эти объекты часто путают, хотя между ними есть важное различие.

Факты ICTV объясняют, чем отличаются ТЭС и ТЭЦ, как работают эти объекты и почему их роль в энергосистеме Украины неодинакова.

Что такое ТЭС и для чего нужна теплоэлектростанция

ТЭС — это тепловая электростанция, на которой энергию от сжигания топлива преобразуют в электрическую. Для работы используют, в частности, уголь и природный газ. Главная задача такого объекта — вырабатывать электроэнергию, которую затем передают в общую энергосистему.

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Чтобы понять, как работает ТЭС, достаточно разобраться в нескольких последовательных этапах.

Как рассказали в Yasno, сначала на станции сжигают топливо в специальном котле. При горении выделяется тепло, которое нагревает воду в системе труб. При высокой температуре и давлении вода превращается в пар.

Затем пар направляют в турбину. Внутри нее находятся лопатки, на которые давит поток пара, заставляя механизм вращаться. Турбина, в свою очередь, соединена с генератором. Когда вращается вал генератора, он вырабатывает электрический ток.

Таким образом, на ТЭС происходит последовательное преобразование энергии: энергия топлива превращается в тепловую, тепло создает движение пара, а вращение турбины позволяет генератору производить электроэнергию.

Но после прохождения через турбину пар не исчезает. Его охлаждают в специальной системе, где он снова превращается в воду. Затем вода возвращается в цикл, и процесс повторяется. В некоторых схемах для охлаждения используют отдельный водяной контур, поэтому вода в системе не обязательно непрерывно поступает из внешнего источника.

После того как генератор выработал электроэнергию, ее необходимо передать потребителям. Для этого используют трансформаторы и линии электропередачи. Напряжение повышают, чтобы передавать электроэнергию на большие расстояния, а затем снижают до уровня, необходимого для распределения между потребителями.

Таким образом, ТЭС нужна для преобразования энергии топлива в электричество. Она обеспечивает работу бытовых приборов, освещения, производственного оборудования и других систем, зависящих от электроснабжения.

Что такое ТЭЦ и как она производит тепло

ТЭЦ — это теплоэлектроцентраль. Она также сжигает топливо, нагревает воду, использует пар для вращения турбины и вырабатывает электроэнергию. Однако ее работа предусматривает еще и поставку тепла потребителям.

После производства электроэнергии часть тепловой энергии используют для нагрева воды в тепловой системе. Затем ее подают по трубопроводам в дома, больницы, школы, на предприятия и другие объекты, подключенные к сети централизованного теплоснабжения.

Это позволяет одной станции выполнять сразу две функции: производить электричество и обеспечивать потребителей теплом. Такой принцип называют комбинированным производством электрической и тепловой энергии.

ТЭЦ особенно важны для городов, где многие дома зависят от централизованного отопления. При остановке такой станции проблемы могут возникнуть не только с электроснабжением, но и с подачей тепла.

В чем разница между ТЭС и ТЭЦ

Главное отличие заключается в том, как станция использует тепло при производстве электроэнергии.

ТЭС, в частности конденсационного типа, ориентирована прежде всего на выработку электричества. Значительная часть тепла, которое не преобразовалось в электрическую энергию, отводится через систему охлаждения.

ТЭЦ использует часть тепла для нужд потребителей. Благодаря этому она может одновременно производить электроэнергию и обеспечивать отопление или горячее водоснабжение.

При этом ТЭЦ также относится к тепловым электростанциям. Поэтому разница между ТЭС и ТЭЦ не в том, что одна работает на тепле, а другая нет. Обе используют тепловую энергию, но ТЭЦ дополнительно оборудована для поставки тепла потребителям.

Не стоит путать эти объекты и с электрическими подстанциями. Подстанция не вырабатывает электроэнергию, а принимает ее, изменяет напряжение с помощью трансформаторов и передает дальше по сети.

Электроэнергию в Украине производят станции разных типов: атомные, тепловые, гидроэлектрические, солнечные и ветровые. Они дополняют друг друга, а доля каждого источника зависит от доступности оборудования, топлива и условий работы энергосистемы.

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