Во время массированной атаки 14 октября Россия нанесла баллистические удары по всем трем теплоэлектроцентралям Киева, а также по объектам, обеспечивающим электроснабжение столицы и центральных регионов Украины.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

Россия атаковала все три ТЭЦ Киева: что известно

Основными целями российских баллистических ракет стали объекты энергосистемы в Киеве, Харькове и Харьковской области.

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В столице под ударом оказались все три городские ТЭЦ. Кроме того, российские войска атаковали критически важные энергетические объекты Киевской области, которые обеспечивают электроснабжение Киева и центральных регионов страны.

Энергетики и спасатели с самого утра работают на местах попаданий. Продолжается тушение пожаров и разбор завалов.

Специалисты уже приступили к первоочередным восстановительным работам на поврежденных объектах.

Отметим, что, помимо энергетической инфраструктуры, российские войска нанесли удары по железнодорожным объектам в пяти областях Украины.

Благодаря своевременной эвакуации удалось избежать жертв.

На поврежденных объектах продолжаются восстановительные работы.

Напомним, что президент Владимир Зеленский назвал массированную атаку РФ 14 октября демонстративным неуважением к США, поскольку российские войска нанесли удар по энергетике, несмотря на заявленную Дональдом Трампом инициативу о прекращении таких атак.

По данным Воздушных сил ВСУ, в течение ночи Россия применила 39 ракет и 128 беспилотников разных типов.

Из-за повреждений энергетической инфраструктуры в Киеве ввели аварийные отключения электроэнергии в Дарницком, Днепровском, Печерском, Соломенском и части Голосеевского районов.

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