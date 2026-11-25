Какой будет Украина через десять или двадцать лет, как изменятся ее города и кем станут нынешние школьники? Пока взрослые ищут ответы в государственных стратегиях, детям предложили просто взять лист бумаги и поделиться своими мечтами.

20 ноября, в День защиты детей, Укрпочта совместно с Государственной службой Украины по делам детей начали всеукраинскую акцию Країна мрій. Країна, яку я збудую.

ГосДети и Укрпочта приглашают детей рассказать о стране своей мечты

В течение десяти дней — до 30 ноября — дети с учреждений институционального ухода и воспитания будут писать письма об Украине будущего, свое место в ней и изменения, которые ожидают от взрослых.

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Главная цель инициативы — дать детям возможность выразить собственное видение будущего страны и быть услышанными, ведь при принятии государственных решений голос и потребности ребенка должны учитываться наравне со взрослыми.

Чтобы каждое детское послание имело особое оформление, Укрпочта передала регионам тематические наборы: листовки, специальные конверты Мрія, почтовые марки, а также информационные карточки Твои права от Госслужбы по делам детей. Доставку комплектов в заведения обеспечили областные военные администрации.

В своих обращениях участники отвечают на три ключевых вопроса:

какой они стремятся видеть Украину;

что готовы сделать для ее развития собственноручно;

как именно взрослые могут помочь воплотить эти замыслы в жизнь.

Для самых молодых участников или тех, кому легче выражать мысли через образы, предусмотрели формат рисунка вместо текста.

Первыми к инициативе присоединились 38 воспитанников Киевского областного центра социально психологической реабилитации детей Сезенков.

Подростки от 11 до 17 лет изложили свои мысли в письмах, тогда как младшие дети (от 4 до 10 лет) нарисовали страну своей мечты. Укрпочта доставила эти послания в Государственную службу по делам детей прямо в день старта акции, 20 ноября.

Все собранные письма и рисунки передадут Государственной службе Украины по делам детей, после чего детские идеи презентуют представителям органов государственной власти.

Продолжением инициативы станет публичная обратная связь: до 19 декабря взрослые будут отвечать на детские обращения, поддерживая открытый диалог о будущем государства.

Акция проходит в рамках общенациональной информационной кампании Госслужбы по делам детей. Каждый ребенок имеет права.

Фото: Госслужба защиты детей и Укрпочта

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