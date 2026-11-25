Укрпошта та ДержДіти запустили акцію Країна мрій: як вона відбуваєтьсяДодати Факти ICTV у вибрані джерела Google
Якою буде Україна через десять чи двадцять років, як зміняться її міста та ким стануть нинішні школярі? Поки дорослі шукають відповіді у державних стратегіях, дітям запропонували просто взяти аркуш паперу та поділитися власними мріями.
20 листопада, у День захисту дітей, Укрпошта спільно з Державною службою України у справах дітей розпочали всеукраїнську акцію Країна мрій. Країна, яку я збудую.
ДержДіти та Укрпошта запрошують дітей розповісти про країну своєї мрії
Протягом десяти днів — до 30 листопада — діти із закладів інституційного догляду і виховання писатимуть листи про Україну майбутнього, своє місце в ній та зміни, яких чекають від дорослих.
Головна мета ініціативи — дати дітям можливість висловити власне бачення майбутнього країни й бути почутими, адже під час ухвалення державних рішень голос і потреби дитини мають враховуватися нарівні з дорослими.
Щоб кожне дитяче послання мало особливе оформлення, Укрпошта передала до регіонів тематичні набори: листівки, спеціальні конверти Мрія, поштові марки, а також інформаційні картки Твої права від Держслужби у справах дітей. Доставку комплектів до закладів забезпечили обласні військові адміністрації.
У своїх зверненнях учасники відповідають на три ключові запитання:
- якою вони прагнуть бачити Україну;
- що готові зробити для її розвитку власноруч;
- як саме дорослі можуть допомогти втілити ці задуми в життя.
Для наймолодших учасників або тих, кому легше висловлювати думки через образи, передбачили формат малюнка замість тексту.
Першими до ініціативи приєдналися 38 вихованців Київського обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей Сезенків.
Підлітки віком від 11 до 17 років виклали свої думки у листах, тоді як молодші діти (від 4 до 10 років) намалювали країну своєї мрії. Укрпошта доставила ці послання до Державної служби у справах дітей безпосередньо в день старту акції, 20 листопада.
Усі зібрані листи та малюнки передадуть до Державної служби України у справах дітей, після чого дитячі ідеї презентують представникам органів державної влади.
Продовженням ініціативи стане публічний зворотний зв’язок: до 19 грудня дорослі відповідатимуть на дитячі звернення, підтримуючи відкритий діалог про майбутнє держави.
Акція відбувається в межах загальнонаціональної інформаційної кампанії Держслужби у справах дітей Кожна дитина має права.
Фото: Держслужба захисту дітей і Укрпошта