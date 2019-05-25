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Мы ждем наших ребят дома! Зеленский о решении Международного трибунала

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал решение Международного трибунала по морскому праву по освобождению украинских моряков и кораблей.

Мы ждем наших ребят дома! Зеленский о решении Международного трибунала

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что выполнение Россией требований приказа Международного трибунала ООН об освобождении захваченных украинских моряков и кораблей может стать первым сигналом со стороны руководства Кремля о реальной готовности к прекращению конфликта.

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– Таким образом Россия может сделать шаг к разблокированию переговоров и решению созданных ею проблем цивилизованным способом. Посмотрим, какой путь выберут в Кремле. Но мы очень ждем наших ребят дома!, – заявил Зеленский.

Напомним, сегодня, 25 мая, Международный трибунал по морскому праву удовлетворил иск Украины по захвату 24 украинских моряков и 3 кораблей в Керченском проливе в 2018 году.

Фото: Администрация Президента

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