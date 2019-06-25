Укрзализныця будет сдавать часть своего имущества в аренду через систему ProZorro.

Каждый желающий может взять в аренду имущество государственной компании Укрзализныця через систему ProZorro.

– Отныне каждый желающий может зайти на ProZorro и выбрать из перечня необходимое ему имущество. Там много интересного: от мест под антенны и банкоматы, до помещений на вокзалах. Такие предложения – по всей Украине, – заявил глава правления компании Евгений Кравцов.

Читайте: Укрзализныця назначила 30 поездов к морю

Он добавил, что компания планирует привлечь за счет аренды сотни миллионов гривен.

Ранее Факты ICTV писали, что Укрзализныця запустила беспересадочный купейный вагон из Киева в составе поезда белорусских железных дорог №451/452 Минск-Варна на время летних отпусков.