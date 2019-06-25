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Через систему ProZorro: Укрзализныця будет сдавать имущество в аренду

Укрзализныця будет сдавать часть своего имущества в аренду через систему ProZorro.

Через систему ProZorro: Укрзализныця будет сдавать имущество в аренду

Каждый желающий может взять в аренду имущество государственной компании Укрзализныця через систему ProZorro.

– Отныне каждый желающий может зайти на ProZorro и выбрать из перечня необходимое ему имущество. Там много интересного: от мест под антенны и банкоматы, до помещений на вокзалах. Такие предложения – по всей Украине, – заявил глава правления компании Евгений Кравцов.

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Он добавил, что компания планирует привлечь за счет аренды сотни миллионов гривен.

Ранее Факты ICTV писали, что Укрзализныця запустила беспересадочный купейный вагон из Киева в составе поезда белорусских железных дорог №451/452 Минск-Варна на время летних отпусков.

Фото: УНИАН

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