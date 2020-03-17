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Во время карантина полиция будет контролировать транспорт — Геращенко

Все транспортные ограничения из-за карантина будет контролировать полиция, сказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

— Наиболее опасным местом для заражения является общественный транспорт. Поэтому было принято тяжелое решение, но мы делаем это для того, чтобы остановить эпидемию, — подчеркнул он.

По его словам, у полиции есть все рычаги для контроля.

— Мы предупреждаем всех владельцев пассажирских перевозок, они обязаны работать по закону, — отметил Геращенко.

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Он также обратился к гражданам, надеясь, что они будут прислушиваться к советам и останутся в самоизоляции.

— Эти две недели крайне необходимы для того, чтобы проявились все те, кто приехал в Украину из Европы, из других стран, чтобы в них проявилась болезнь, и мы могли полностью посчитать тех лиц, которые являются зараженными коронавирусом, — сказал заместитель министра.

Напомним, правительство ограничило численность пассажиров, которые одновременно могут находиться в салонах городского общественного транспорта. В частности, в маршрутках, троллейбусах, автобусах и трамваях будет ездить по 10 человек максимум.

16 марта Кабмин принял распоряжение о закрытии метрополитена в Киеве, Харькове и Днепре 17 марта из-за коронавируса.

Источник: МВД

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