В Беларуси авто силовиков протаранило легковушку, пострадала 5-летняя девочка

В белорусском Гродно бронированный автомобиль силовиков протаранил легковушку, вследствие чего пострадал 5-летний ребенок.

После госпитализации врачи сообщили, что девочке необходима операция.

— Улица оказалось перекрыта, вижу разбитое авто и женщину в крови с ребенком на руках, девочка кричала, — рассказали очевидцы.

Отца пострадавшего ребенка, который был за рулем, задержали и обвинили в ДТП.

Мужчина уверяет, что не сигналил на дороге.

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Третья ночь протестов

Протестующие уже третью ночь подряд вступают в столкновения с ОМОНом в городах по всей Беларуси.

После того, как главный соперник нынешнего президента Светлана Тихановская сбежала из страны, чтобы защитить своих детей, силы безопасности резиновыми пулями и светошумовыми гранатами пытались разогнать тысячи протестующих в столице Минске.

Источник: Наша Ніва

Фото: Наша Ніва