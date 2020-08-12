В Беларуси авто силовиков протаранило легковушку, пострадала 5-летняя девочка

В белорусском Гродно бронированный автомобиль силовиков протаранил легковушку, вследствие чего пострадал 5-летний ребенок.
После госпитализации врачи сообщили, что девочке необходима операция.
— Улица оказалось перекрыта, вижу разбитое авто и женщину в крови с ребенком на руках, девочка кричала, — рассказали очевидцы.
Отца пострадавшего ребенка, который был за рулем, задержали и обвинили в ДТП.
Мужчина уверяет, что не сигналил на дороге.
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Третья ночь протестов
Протестующие уже третью ночь подряд вступают в столкновения с ОМОНом в городах по всей Беларуси.
После того, как главный соперник нынешнего президента Светлана Тихановская сбежала из страны, чтобы защитить своих детей, силы безопасности резиновыми пулями и светошумовыми гранатами пытались разогнать тысячи протестующих в столице Минске.
Источник: Наша Ніва
Фото: Наша Ніва