Протесты в Беларуси: как прошла третья ночь митингов

Фальсификация результатов выборов в Беларуси возмутила народ, поэтому белорусы вышли на массовые протесты, требуя справедливости.

В ночь с 11 на 12 августа прошла третья попытка уничтожить авторитаризм в стране, как это было читайте дальше.

Поскольку белорусы решили организовать национальную забастовку в 19.00 и парализовать Минск, то власти пошли от обратного — ограничили работу интернета или же полностью его выключили в отдельных районах.

Согласно данным COST от Netblocks, один день блокировки интернета в Беларуси стоит $56 401 874.

Количество ОМОНовцев было больше чем обычно, также приехала военная техника, которая протаранила легковые машины протестующих.

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Наглость силовиков достигла того уровня, что из салона гражданских автобусов они стреляли в людей. Милиция громила дубинками авто белорусов и била людей у подъездов.

В эту ночь ОМОНовцы особое внимание уделили журналистам — их били, задерживали, изымали записи и технику.























Громили машины и расстреливали людей: третья ночь протестов в Беларуси / 6 фотографий

Когда они разогнали людей на Пушкинской площади, тогда протесты переместились на окраины города — в микрорайоны Каменная Горка, Уручье, Серебрянка. Здесь были жесткие столкновения с ОМОНом.

В Бобруйске задержанных заставляли подписывать документ о том, если их задержат еще раз, им инкриминируют организацию беспорядков — до 15 лет колонии.

Количество жертв и задержанных уточняется.

Третий день протестов

Протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, в день выборов президента. Тысячи людей вышли на улицы в городах по всей Беларуси, чтобы осудить сфальсифицированное голосование. Это привело к столкновениям с сотрудниками правоохранительных органов.