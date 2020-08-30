Фокин выступил за особый статус для всей территории Донбасса

Заместитель главы делегации в ТКГ Витольд Фокин выступил за предоставление особого статуса для всей территории Донбасса.

Важным переходным этапом для оккупированных территорий он назвал всеобщую амнистию и проведение выборов.

— Для прекращения войны и сохранения жизней солдат и командиров, моя позиция — нужно объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше — всего Донбасса, — заявил Фокин в одном из интервью.

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Если Верховная Рада или президент Владимир Зеленский примут такое решение, Виктор Фокин готов к прямым переговорам с представителями так называемых ЛНР и ДНР

Такую идею поддерживает и руководитель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук, заметил Фокин.

Фокин в ТКГ

18 августа Витольд Фокин был назначен первым заместителем главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе.

Ему поручили отвечать за взаимодействие с представителями Донбасса, которых Украина привлекла к работе в группе.

Леонид Кравчук считает, что на своем посту Фокин сможет восстановить утраченный диалог между жителями так называемых ЛНР и ДНР с переселенцами, проживающими на подконтрольной Украине территории.

Источник: Страна