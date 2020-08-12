Нужно отказаться от понятия “особого статуса ОРДЛО” — Кравчук

Первый президент Украины, глава украинской группы в ТКГ Леонид Кравчук предложил отказаться от термина “особый статус ОРДЛО”.
Об этом он рассказал в эфире одного из телеканалов.
— Сейчас это невозможно. Понятие “особый статус” противоречит законодательству Украины.
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В то же время Леонид Кравчук заявил, что лучшим формулировкой станет особый режим административного управления.
— Это больше будет соответствовать реформе местного самоуправления и нашей Конституции, — отметил он.
Роль США в разрешении конфликта на Донбассе
В начале августа Леонид Кравчук предложил обсудить возможность привлечения США к урегулированию ситуации в Донбассе.
Он добавил, что это возможно, однако в перспективе: сейчас у Штатов сейчас существуют свои проблемы, в частности, подготовка к выборам президента и пандемия коронавируса.
Источник: Дом