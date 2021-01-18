Уже 18 января Соединенные Штаты планируют ввести первые санкции в отношении газопровода Северный поток-2.

Речь идет о судне Фортуна, которое занимается прокладкой труб в Балтийском море, и его владельце – российской компании KVT-RUS.

Американцы уже уведомили правительство Германии и других европейских партнеров о введении санкций.

В правительстве также надеются, что ФРН пересмотрит свою позицию по Северному потоку-2, поскольку он ставит под угрозу жизненно важные интересы национальной безопасности.

Это первый случай, когда США не только пригрозили, но и фактически ввели санкции против российского газопровода.

В оборонном бюджете США на 2021 год предусмотрели новые, усиленные санкции против Северного потока-2.

Они касаются всей деятельности по прокладке труб для строительства газопроводов, страхование и перестрахование, а также услуг или помещений для технической модернизации судов, связанных с проектом.

Источник: Handelsblat