В Киеве возвращают плату за проезд в общественном транспорте – какой будет цена

За проезд в общественном транспорте Киев нужно будет платить. Однако цена останется неизменной – 8 грн.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в эфире общенационального телемарафона. Но точной даты, когда вернут платный проезд в Киеве, он не назвал. Только заметил, что столица уже переходит к платному проезду.

Также Виталий Кличко добавил, что власти Киева не могут запрещать людям возвращаться в столицу. Но если есть возможность, то гражданам советуют оставаться в более защищенных городах, где нет риска для жизни.

– Возвращаться можно. Но, к сожалению, мы не можем гарантировать безопасность на сегодня, поскольку вероятность нанесения ракетных ударов по городу все еще остается. Однако мы не будем возражать, чтобы люди возвращались в свои дома, — объяснил он.

Виталий Кличко предупредил людей, которые возвращаются в Киев, что в городе действует ряд ограничений. В частности, есть комендантский час, по другому расписанию работает общественный транспорт. Кроме того, в пригороде Киева запрещено посещать зеленые зоны, поскольку многие участки все еще заминированы.

Мэр столицы заявил, что в Киеве сейчас находятся около 2,5 млн человек. До войны эта цифра составляла 3,5 млн. То есть почти две трети уже вернулись. Эти данные удалось получить благодаря подсчетам операторов мобильной связи.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.