Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 75 день войны
Убили Убили
226 детей
Ранили Ранили
>416 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
3 309 взрослых
Факты / Видео / Украина

В Киеве возвращают плату за проезд в общественном транспорте – какой будет цена

Виктория Гирко редактор ленты, корреспондент

За проезд в общественном транспорте Киев нужно будет платить. Однако цена останется неизменной – 8 грн.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в эфире общенационального телемарафона. Но точной даты, когда вернут платный проезд в Киеве, он не назвал. Только заметил, что столица уже переходит к платному проезду.

Также Виталий Кличко добавил, что власти Киева не могут запрещать людям возвращаться в столицу. Но если есть возможность, то гражданам советуют оставаться в более защищенных городах, где нет риска для жизни.

– Возвращаться можно. Но, к сожалению, мы не можем гарантировать безопасность на сегодня, поскольку вероятность нанесения ракетных ударов по городу все еще остается. Однако мы не будем возражать, чтобы люди возвращались в свои дома, — объяснил он.

Виталий Кличко предупредил людей, которые возвращаются в Киев, что в городе действует ряд ограничений. В частности, есть комендантский час, по другому расписанию работает общественный транспорт. Кроме того, в пригороде Киева запрещено посещать зеленые зоны, поскольку многие участки все еще заминированы.

Мэр столицы заявил, что в Киеве сейчас находятся около 2,5 млн человек. До войны эта цифра составляла 3,5 млн. То есть почти две трети уже вернулись. Эти данные удалось получить благодаря подсчетам операторов мобильной связи.

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Эвакуация из Киева: расписание поездов на 10 мая 2022 года
Эвакуация из Киева: расписание поездов на 10 мая 2022 года
В посольство США в Киеве вернулись американские дипломаты
В посольство США в Киеве вернулись американские дипломаты
Мэр столицы назвал дату, когда киевляне могут возвращаться домой
Мэр столицы назвал дату, когда киевляне могут возвращаться домой
Киев залечит раны: Кличко поделился впечатляющими кадрами разрушенных домов столицы
Киев залечит раны: Кличко поделился впечатляющими кадрами разрушенных домов столицы
Заммэра Киева рассказал, когда исчезнет дефицит топлива и откроют ли детсады
Заммэра Киева рассказал, когда исчезнет дефицит топлива и откроют ли детсады
Власти Киева не исключают возможность повторного наступления на столицу — Павлюк
Власти Киева не исключают возможность повторного наступления на столицу — Павлюк
Комендантский час в Киеве на 8 и 9 мая пока не планируют усиливать
Комендантский час в Киеве на 8 и 9 мая пока не планируют усиливать
Станции в метро в Киеве нужно переименовать с умом: историк забраковал часть вариантов
Станции в метро в Киеве нужно переименовать с умом: историк забраковал часть вариантов
Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка