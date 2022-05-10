В Киеве возвращают плату за проезд в общественном транспорте – какой будет цена
За проезд в общественном транспорте Киев нужно будет платить. Однако цена останется неизменной – 8 грн.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в эфире общенационального телемарафона. Но точной даты, когда вернут платный проезд в Киеве, он не назвал. Только заметил, что столица уже переходит к платному проезду.
Также Виталий Кличко добавил, что власти Киева не могут запрещать людям возвращаться в столицу. Но если есть возможность, то гражданам советуют оставаться в более защищенных городах, где нет риска для жизни.
– Возвращаться можно. Но, к сожалению, мы не можем гарантировать безопасность на сегодня, поскольку вероятность нанесения ракетных ударов по городу все еще остается. Однако мы не будем возражать, чтобы люди возвращались в свои дома, — объяснил он.
Виталий Кличко предупредил людей, которые возвращаются в Киев, что в городе действует ряд ограничений. В частности, есть комендантский час, по другому расписанию работает общественный транспорт. Кроме того, в пригороде Киева запрещено посещать зеленые зоны, поскольку многие участки все еще заминированы.
Мэр столицы заявил, что в Киеве сейчас находятся около 2,5 млн человек. До войны эта цифра составляла 3,5 млн. То есть почти две трети уже вернулись. Эти данные удалось получить благодаря подсчетам операторов мобильной связи.