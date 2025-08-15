FPV-дроны и разведка: офицер ДШВ о противодействии врагу на Купянском направлении

Офицер отдела коммуникаций 77 отдельной аэромобильной бригады ДШВ Виктор Петрович рассказал Вадиму Карпьяку об особенностях работы бойцов ДШВ на Купянском направлении, обстановке в Харьковской области, уничтожении российских оккупантов и угрозе активизации врага накануне встречи на Аляске.

Какова оперативная ситуация в Купянском районе

– Сейчас такого усиления, натиска мы не наблюдаем. То есть, он идет волнами, они то немного сильнее, то немного ослабевают. Но, в принципе, давление плюс-минус остается на одном уровне. Если там еще полгода назад у них были механизированные штурмы с использованием бронированной техники, то сейчас это на 99,999%.

Это малые группы, очень малые группы, одиночные группы. То есть, в одном они выдвигаются, а затем пытаются накопиться где-то поближе в блиндажах, ближе к линии соприкосновения. То есть, тактика у них остается. Ну, в принципе, я насколько понимаю, такая же тактика была и на Покровском направлении. И это прямо очень сложная тактика для того, чтобы ее как-то противопоставить, — сказал он.

По его словам, из-за большой протяженности фронта и пространства между позициями враг иногда просачивается в укрытия, минуя зону дронов.

Пехота должна постоянно следить за изменениями вокруг и быть готовой обнаруживать противника, который может проникнуть даже в соседний блиндаж ночью.

Он добавил, что если врага вовремя не обнаружить, даже несколько бойцов в тылу могут нанести значительный ущерб. Это делает борьбу очень напряженной, ведь постоянно существует риск, что кто-то просочится ближе. Наиболее эффективным способом противодействия он назвал большое количество пилотов, разведчиков и FPV-дронов.

– Это самая эффективная тактика. Многие, в частности, дроны с ночным видением – это самое эффективное, – отметил Петрович.

